ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА НАУЧНЫМ ДИСКУССИЯМ И ФОРУМАМ

23-24 апреля Президент Академии наук Абхазии, доктор филологических наук РАН, фольклорист Зураб Джапуа принял участие в Международном круглом столе «Фольклорный мотив: инструмент анализа и объект изучения», который проходил в Москве в очно-дистанционном режиме на площадке РГГУ.

Организатором этого интереснейшего научного мероприятия выступил Центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета. Часть ученых, несмотря на сложную в большинстве уголков планеты эпидемиологическую обстановку, сочли для себя возможным приехать в Москву, а представители стран, чьи границы пока закрыты для свободного перемещения, принимали участие в заседаниях круглого стола в режиме онлайн.

В общем в мероприятии приняли участие десятки представителей профессиональной фольклористической касты из многих городов и республик России, а также из Израиля, Финляндии, Японии и Абхазии.

Обсуждаемая тема – «Фольклорный мотив» – из числа неисчерпаемых, открывающих для специалистов новые глубины, вот почему к ней было приковано такое внимание.

Зураб Джапуа представил в рамках Международного круглого стола доклад «Об устойчивости и варьировании эпических мотивов (на примере повторных записей от одного и того же сказителя)». Речь шла о творчестве выдающегося сказителя из села Отхары Гудаутского района Кастея Арстаа.

По возвращении в Абхазию Зураб Джапуа рассказал, что это его первое очное участие в научном форуме за более чем год и он, как и другие коллеги, с огромным удовольствием погрузился в атмосферу интереснейших научных дискуссий.

А опыт коллег в проведении очно-дистанционного международного мероприятия в ближайшее время пригодится нам самим в Абхазии: в первые дни июня текущего года на площадке Академии наук Абхазии, в Сухуме, состоятся Вторые международные научные чтения памяти В. М. Гацака «Традиции во времени».

Детали предстоящего события президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа как раз и обсудил со своими коллегами – заведующим отделом фольклора ИМЛИ Владимиром Кляусом и ученым секретарем отдела Еленой Миненок. По возвращении в Абхазию З. Джапуа уже провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему мероприятию.

Виктор Михайлович Гацак – выдающийся советский и российский фольклорист, исследователь традиционной культуры народов России и Восточной Европы, член-корреспондент РАН по Отделению литературы и языка (фольклористика). Под его руководством защитили кандидатские диссертации 23 человека и 11 человек стали докторами наук. В числе учеников Виктора Михайловича – Владимир Кляус, Джульетта Адлейба, Валентин Когониа, Зураб Джапуа и многие другие специалисты, составляющие сегодня цвет фольклористики.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА