УЧИТЬСЯ ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа встретился с сотрудниками приемной комиссии Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева – КАИ.

Инал Габлиа на встрече отметил, что министерство готово обсудить все направления взаимодействия.

«Для нас это хорошая возможность сотрудничать с вашим университетом, у которого богатая история. У наших выпускников школ в этом году будет возможность поступить в Казанский университет, и я думаю, они должны воспользоваться этим шансом», – сказал Габлиа.

Министр выразил уверенность, что абхазским абитуриентам будут интересны направления авиастроения и IT-технологий, которые предлагает казанский вуз.

«Мы в ближайшей перспективе ожидаем запуск аэропорта, и такие направления для нас актуальны», – отметил Габлиа.

Гости подчеркнули, что они готовы к эффективному сотрудничеству в области образования и науки.

Начальник Управления организации приема абитуриентов и развития карьеры КНИТУ-КАИ Роман Моисеев проинформировал о направлениях, которые может предложить их университет.

«Наш университет с 1932 года ведёт активную подготовку ребят в области авиастроения и кораблестроения. Мы – крупный политехнический кластер в Казани. У нас есть специальности IT-подготовки, электроэнергетики, радиотехнические специальности, то есть достаточно много возможностей для ультрасовременной подготовки специалистов», – отметил он.

По словам Моисеева, в университете большое внимание уделяют практическим занятиям с использованием новейшего оборудования. Также при вузе есть спортивный комплекс, где абитуриенты могут заниматься 16 видами спорта.

«В связи с тем, что у вас в Абхазии активно развивается подготовка ребят в рамках среднего и общего образования, мы приглашаем их в наш университет для того, чтобы они учились именно за счёт бюджета России на самых востребованных специальностях», – подчеркнул Моисеев.

В рамках поступлении в КНИТУ-КАИ проводится многопредметная олимпиада и отборочный этап в формате онлайн. Лучшие участники получат возможность поступить в университет на бюджетной основе.

В структуре вуза также есть колледжи автомобилестроения и IT-технологий, где готовят специалистов в области системного администрирования и программирования.

При вузе функционирует лицей-интернат инженерной направленности, и представители КНИТУ-КАИ готовы делиться опытом специальной работы со школами в области среднего образования.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс