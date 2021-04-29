ДИАГНОЗ COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 270 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс