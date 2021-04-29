РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

В Москве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком.

В ходе встречи в Минэнерго обсудили блок вопросов.

В контексте завершившегося накануне перетока, стороны отфиксировали объем отпущенной за время остановки ИнгурГЭС электроэнергии из России.

Основным вопросом, который обсудили сегодня в Москве, является разработка и реализация программы восстановления электросетевой инфраструктуры – модернизация передающих и распределительных сетей Республики Абхазия.

Озган и Грабчак обсудили возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета, остро необходимых республике для повышения собираемости платежей.

В ближайшие дни ожидается поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара». Уже сформирован план мероприятий. В Минэнерго РФ выразили готовность оказать техническую поддержку для реализации качественных работ в кратчайшие сроки.

Помощник министра экономики Республики Абхазия Марта ТУЖБА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Помощник министра экономики Республики Абхазия Марта ТУЖБА