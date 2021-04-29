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29.04.2021
Номер: 37-38
Выпуск: 4041-4042
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ
Сегодня в Москве вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась со своим коллегой – заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по линии реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия», вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Абхазия.
В развитие темы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия Озган также встретилась с потенциальным инвестором. В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта.
Номер: 37-38
Выпуск: 4041-4042
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс