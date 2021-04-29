ПО ИНВЕСТПРОГРАММЕ

Сегодня в Москве вице-премьер, министр экономики Кристина Озган встретилась со своим коллегой – заместителем министра экономического развития Российской Федерации Сергеем Назаровым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по линии реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия», вопросы энергетики, гармонизации и совершенствования инвестиционного законодательства Республики Абхазия.

В развитие темы возобновления авиасообщения с Республикой Абхазия Озган также встретилась с потенциальным инвестором. В ходе встречи они обсудили дорожную карту и мастер-план реконструкции инфраструктуры аэропорта.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс