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29.04.2021
Номер: 37-38
Выпуск: 4041-4042
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
НА ТОРЖЕСТВА К ДРУЗЬЯМ
Встреча министра культуры Абхазии Гудисы Агрба с официальными лицами Нижнего Новгорода состоялась в Нижегородском кремле 27 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства культуры Республики Абхазия.
Россия и Абхазия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год.
В ходе встречи обсуждались организационные вопросы участия делегации Республики Абхазия в торжествах, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина посетит регион летом этого года и примет участие в праздничных мероприятиях.
В честь Дня города выступят лучшие абхазские танцевальные коллективы.
Номер: 37-38
Выпуск: 4041-4042
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс