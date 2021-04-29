НА ТОРЖЕСТВА К ДРУЗЬЯМ

Встреча министра культуры Абхазии Гудисы Агрба с официальными лицами Нижнего Новгорода состоялась в Нижегородском кремле 27 апреля. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства культуры Республики Абхазия.

Россия и Абхазия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год.

В ходе встречи обсуждались организационные вопросы участия делегации Республики Абхазия в торжествах, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода.

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина посетит регион летом этого года и примет участие в праздничных мероприятиях.

В честь Дня города выступят лучшие абхазские танцевальные коллективы.

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс