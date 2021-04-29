НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.

На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР – лабораториях в Гагре и Очамчыре.

Тамаз Цахнакия и Анна Попова также обсудят проект Соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором.

На встрече обсудят и другие вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на территории двух государств.

Пресс-служба Минздрава РА

Номер: 37-38Выпуск: 4041-4042Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Минздрава РА