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НЕОБХОДИМО ОБСУДИТЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
30 апреля в Сочи состоится встреча министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.
На встрече планируют обсудить вопросы организации перехода через абхазо-российскую границу в период туристического сезона, совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, подготовки кадров на базе Ставропольского противочумного института для работы в двух новых ПЦР – лабораториях в Гагре и Очамчыре.
Тамаз Цахнакия и Анна Попова также обсудят проект Соглашения между Минздравом Абхазии и Роспотребнадзором.
На встрече обсудят и другие вопросы двустороннего сотрудничества в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия на территории двух государств.
Пресс-служба Минздрава РА
Номер: 37-38
Выпуск: 4041-4042
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Минздрава РА