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06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент РА Аслан Бжания поздравил бывшего Президента Республики Адыгея, мецената, большого друга Абхазии Хазрета Совмена с днём рождения:
«Уважаемый Хазрет Меджидович!
С искренней радостью поздравляю Вас, большого друга Абхазии, с днем рождения. Своим добрым отношением к нашей стране, благими делами Вы заслужили любовь и уважение абхазского народа. Безмерно благодарен Вам за помощь, оказанную Абхазии в борьбе с коронавирусом в сложный период пандемии. Пожертвованные Вами финансовые средства помогли спасти множество жизней.
Уважаемый Хазрет Меджидович, мы всегда рады видеть Вас в Абхазии».
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс