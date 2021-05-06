Главная




 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 06.05.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил бывшего Президента Республики Адыгея, мецената, большого друга Абхазии Хазрета Совмена с днём рождения:

«Уважаемый Хазрет Меджидович!

С искренней радостью поздравляю Вас, большого друга Абхазии, с днем рождения. Своим добрым отношением к нашей стране, благими делами Вы заслужили любовь и уважение абхазского народа. Безмерно благодарен Вам за помощь, оказанную Абхазии в борьбе с коронавирусом в сложный период пандемии. Пожертвованные Вами финансовые средства помогли спасти множество жизней.

Уважаемый Хазрет Меджидович, мы всегда рады видеть Вас в Абхазии».


Номер:  39
Выпуск:  4043
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 