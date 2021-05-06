ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет первого председателя партии, ветерана и одного из лидеров ряда этапов национально-освободительной борьбы абхазского народа, историка, журналиста, неутомимого и неповторимого хроника всех значимых событий новейшей истории Абхазии, неисправимого максималиста МАРЫХУБА ИГОРЯ РАЖДЕНОВИЧА со славным 75-летним юбилеем, желает крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни на благо Родины.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: политикаАвтор: Народная партия Абхазии