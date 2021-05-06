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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 06.05.2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии поздравляет первого председателя партии, ветерана и одного из лидеров ряда этапов национально-освободительной борьбы абхазского народа, историка, журналиста, неутомимого и неповторимого хроника всех значимых событий новейшей истории Абхазии, неисправимого максималиста МАРЫХУБА ИГОРЯ РАЖДЕНОВИЧА со славным 75-летним юбилеем, желает крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни на благо Родины.


Номер:  39
Выпуск:  4043
Рубрика:  политика
Автор:  Народная партия Абхазии

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