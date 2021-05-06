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06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии поздравляет директора института, лингвиста и фольклориста, кандидата филологических наук Арду Енверовича Ашуба с 50-летием.
Коллеги высоко ценят личные качества своего руководителя, его вклад в абхазскую науку, желают ученому счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научной деятельности.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс