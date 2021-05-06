ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии поздравляет директора института, лингвиста и фольклориста, кандидата филологических наук Арду Енверовича Ашуба с 50-летием.

Коллеги высоко ценят личные качества своего руководителя, его вклад в абхазскую науку, желают ученому счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в научной деятельности.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс