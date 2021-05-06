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ХОРОШАЯ РАБОТА ГТК РА 06.05.2021

ХОРОШАЯ РАБОТА ГТК РА

План по таможенным платежам за апрель выполнен на 127%, сообщает Государственный таможенный комитет РА.

Объем начислений таможенных платежей за апрель составил 221 млн рублей при плане 173,4 млн рублей.

План начисления таможенных платежей за 4 месяца составляет 615,2 миллионов рублей, при этом таможенными органами начислено 719 млн рублей, что составляет 117%.


Номер:  39
Выпуск:  4043
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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