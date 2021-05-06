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06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ХОРОШАЯ РАБОТА ГТК РА
План по таможенным платежам за апрель выполнен на 127%, сообщает Государственный таможенный комитет РА.
Объем начислений таможенных платежей за апрель составил 221 млн рублей при плане 173,4 млн рублей.
План начисления таможенных платежей за 4 месяца составляет 615,2 миллионов рублей, при этом таможенными органами начислено 719 млн рублей, что составляет 117%.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс