ХОРОШАЯ РАБОТА ГТК РА

План по таможенным платежам за апрель выполнен на 127%, сообщает Государственный таможенный комитет РА.

Объем начислений таможенных платежей за апрель составил 221 млн рублей при плане 173,4 млн рублей.

План начисления таможенных платежей за 4 месяца составляет 615,2 миллионов рублей, при этом таможенными органами начислено 719 млн рублей, что составляет 117%.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс