ГДЕ ОН, ЭТОТ ДЕНЬ? И НА КАКОМ КАЛЕНДАРЕ…

Однажды в составе гостей Веселовского сельского совета автор этих строк пришла в местную школу. Каково же было удивление, когда в школьном музее Боевой Славы на самом почетном месте под стеклом я увидела знакомый и любимый с детства фотоальбом «Абхазия» с фотографиями Николая Рахманова под редакцией Вианора Пачулия и Алексея Гогуа. Каждый художественный разворот в нем бесценен для жителей Абхазии. Рядом с книгой под стеклом находился большой портрет Героя Советского Союза Владимира Харазия. Меня поразило тогда трепетное отношение школьников к памяти абхазского героя. На мой вопрос о подвиге Владимира Харазия юные экскурсоводы подробно рассказали о герое, память которого так тщательно сохраняют администрация сельсовета и руководство школы.

Для всех присутствующих гостей ученики 8-го класса школы села Веселое рассказали:

«В мае 1942 г. на территории нашего села велись кровопролитные бои.

Из воспоминаний командующего 28-й армией Юго-Западного фронта генерала Дмитрия Рябышева:

«Оба батальона вышли к роще южнее села Нескучное. Прошу прикрыть с воздуха. Авиация противника бомбит…». Речь идет как раз о территории нашего села Веселое.16 мая 1942 года руководил дивизионом по разгрому немецких танков в боях за село Весёлое уроженец Абхазии Владимир Харазия. В этом бою артиллеристы подбили тридцать танков противника. Лично Xаразия сжёг восемь вражеских танков. 25-летний старший лейтенант Владимир Харазия командовал дивизионом 307-го артиллерийского полка 169-й стрелковой дивизии 28-й армии Юго-Западного фронта, атаковал огневые позиции врага с левого фланга и тыла. В этом бою Владимир Харазия пал смертью храбрых. Похоронен в городе Барвенково Харьковской области Украины».

Директор школы добавил: «Владимир Харазия – уроженец абхазского села Джирхуа, расположенного к северо-западу от Гудауты».

Тут-то мне и стало понятно, откуда фотоальбом «Абхазия» появился в украинском школьном музее и занял свое почетное место.

– Мы всячески поддерживаем связь с родственниками Владимира Камсаговича. Они нам и подарили этот прекрасную книгу «Абхазия». Наши ребята очень бережно относятся к альбому и просят время от времени полюбоваться фотографиями далекой и прекрасной Абхазии, – рассказали учителя школы.

Девочка-экскурсовод, подойдя ко мне, добавила: «Абхазы говорят: «Абзеираз!». Это означает: «До новых счастливых встреч!»

Нина СПАССКАЯ

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ