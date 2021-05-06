ИЗБРАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Мой отец, Сарсания Дмитрий Тачичевич, житель села Лыхны Гудаутского района, родился в мае 1908 года.

Когда началась Великая Отечественная война, был зачислен в 262-й гвардейский полк рядовым минером. В апреле 1943 года получил тяжелое ранение – серьезную контузию, в связи с чем был госпитализирован.

После выписки из госпиталя был зачислен в 209-й отдельный отряд разминирования 26-го оборонительного строительства ВКГ – сапёром-миноискателем. Встретил Победу на границе Польши и Чехии. Ему была объявлена благодарность Сталиным 23 апреля 1945 г. за участие в освобождении города Опава (Чехия). Также была объявлена благодарность 3 мая 1945 г. за участие в освобождении города Цешим (Польша), принимал участие в освобождении военнопленных из немецкого концлагеря в Освенциме. Был награжден нагрудным знаком «Отличный минер», медалью за Победу над Германией в ВОВ 1941– 1945 гг. В конце июля 1945 г. вернулся домой, в Абхазию.

В 1948 г. был сослан в Сибирь на 10 лет в связи со строительством бериевских домов для переселенцев-мегрелов в Абхазию. Были заняты земельные участки абхазов для строительства 30 домов. На отцовском участке построили три дома. Так как отец выразил протест в связи с проводимой политикой «Переселенстроя», его под предлогом того, что он не работает в колхозе, а в госучреждении ЧЖД в должности бухгалтера, оклеветали и отправили в ссылку как врага-народа в город Бодайбо Иркутской области на золотые прииски. После смерти Сталина и Берия в 1953 г. был реабилитирован и освобожден, в июне 1954 г. вернулся в Абхазию. Как ветеран ВОВ 1941 – 1945 гг. получил инвалидность 2-й группы. Занялся восстановлением своего обветшавшего дома, хозяйством, вместе с супругой Лакоба А.Д. старался дать все своей семье, детям. Пятеро детей получили образование и выросли достойными детьми своей Родины. В январе 1978 г. он умер в возрасте 69 лет.

Спустя годы мирной жизни после ВОВ 1941–1945 гг.,14 августа 1992 г. в Абхазии началась война. Мой брат, Слава Сарсания, до войны работал главным инженером в строительной организации ПМК-144 в городе Гудауте. Мирная профессия строителя, но когда началась война, Слава, не долго думая, выбирает опасное саперное дело. Полковник Курт-оглы Х.Ф., о нем написал: «Он возглавил инженерную службу на Гумистинском фронте. Слава – участник Январского наступления, в ходе которого он неоднократно переходил ледяную реку Гумисту, спасая товарищей, а затем Мартовского, Июльского и завершающего победного Сентябрьского наступления. Принимал активное участие в освобождении города Сухум. Это был мужественный, энергичный боевой офицер. Пользовался большим авторитетом у своих товарищей и командиров. Храбрость – одна из отличительных черт характера этого человека. Как известно, саперы идут первыми и ошибаются один раз. Саперы, которыми командовал Слава, в сложнейших условиях выполняли ответственные задания командования, и, как я знаю, он дважды в наступлении оказывался в опасной ситуации – впереди наступающих войск. Наши штурмом брали здание Правительства, а он со своими людьми в это время находился в районе ВИЭМа в тылу врага, и только чудо спасло его от гибели. За боевые заслуги Слава был удостоен высокой государственной награды – ордена Леона. Закончилась война, но не смог он, несмотря на подорванное здоровье, отсиживаться дома. Слава выезжал на боевые дежурства по охране государственной границы Республики Абхазия, занимался обустройством территории блокпостов. Во время Галских событий в мае 1998 г. был ранен».

Славе пришлось пройти тот же путь, что его отец – быть сапером. Умер он в мае 2003 г., в возрасте 56 лет.

Вечная память о них остается в сердцах родных и близких. Отец и брат и многие другие сыны народов, которые встали на защиту Родины навсегда останутся патриотами своей Родины.

Подрастающее поколение, помните своих дедов и отцов, сложивших свои головы за Родину!

Вечная память всем воинам, защищавших свою Родину!

Д.САРСАНИЯ

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Д.САРСАНИЯ