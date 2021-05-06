Детство, опаленное войной

Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Каждый год в день Победы, 9 Мая, ветераны войны приходили к Вечному огню или мемориалу славы и поклониться тем, кто погиб или остался навсегда Неизвестным солдатом. Таких семей, где не дождались сыновей и отцов, очень много по всей, некогда огромной, державе. Есть такие семьи и в Абхазии.

Всю свою сознательную жизнь Светлану Цвейба не покидает одна мысль: каким был ее отец, которого ей не суждено было узнать. И каким могло быть ее детство, если бы рядом был отец. Единственным напоминанием о нем были оставшиеся фотографии. Особенно одна, где запечатлены все члены семьи – и мама, и папа, и маленькая Света. Такое фото стало возможно, когда мама поняла, что девочке очень не хватает отца, она скучает и страдает по-детски. Тогда мама попросила фотографа соединить две фотографии, на которой семья в полном составе. А еще остались письма, которые ее отец присылал с войны. Заветные треугольники до сих пор бережно хранятся в семье. К сожалению, прочесть все, что в них написано, не представляется возможным. Но даже прикосновение к этим реликвиям очень важно и для Светланы, и для всех членов ее семьи – дочери, внука и правнуков. В тех нескольких реликвиях, которые я держала в руках, было одно обращение к жене Хикуа. А потом одно слово – атак-атак, что означает ответ-ответ. Он так хотел получить поскорее ответ на свои письма. Эта была та связь, которая помогала выстоять.

Июнь 1941 года. Он стал поворотным для истории, для народов мира, перевернул сознание миллионов. Стал он поворотным и для одной девочки, которая пришла в этот мир, когда ее отец ушел защищать Родину. Светлана родилась в декабре 1941 года. Ее отец был среди защитников Родины и узнал о радостном событии из письма. Именно он предложил дать это имя своей дочери, так звали и дочь Генералиссимуса Сталина. Как вспоминает сама Светлана, в ее классе было еще три девочки с таким именем. Оно было самым желанным для девочек военных лет.

Зосиму Цвейба очень рано пришлось взять ответственность за младшего брата и двух сестер. После смерти родителей он как старший в семье, оставив учебу в школе, начал работать в колхозе. Ему было всего 18 лет, когда он женился, и молодая женщина постаралась заменить мать и младшим сестрам, и вести домашнюю работу, а еще она хорошо шила, так что успевала обшивать и местных девушек. Казалось, что жизнь налаживается в этой молодой семье, где взрослые опекали маленьких членов семьи.

Война ворвалась в их жизнь, и разделила мир на две части. Вскоре пришла повестка Зосиму. Он понимал, что если заберут и младшего брата, то семье будет очень сложно выжить. Он представил, как его молодая жена останется одна с двумя маленькими сестрами-близнецами, и поэтому взял на себя смелость обратиться к собравшимся на небольшой площади перед Джирхуским сельским советом. Он попросил, если это возможно, не призывать на военную службу его младшего брата Акакия, заверив всех присутствующих, что обязательно вернется с Победой.

Вскоре пришло первое письмо от Зосима, которое он отправил из Батума, где они проходили курсы подготовки. Пришло всего несколько писем и военных фотографий молодого солдата. А потом связь оборвалась. А между тем на войну забирали все новых и новых солдат. Дошла очередь и до Акакия. Теперь его невестка Хикуа пошла в военкомат и со слезами на глазах просила понять ее, оставшуюся одной, с маленькой дочерью на руках, не знавшую ничего о судьбе пропавшего мужа. Несмотря на то что ситуация на фронте оставалась сложной, к просьбам женщины, оставшейся без мужа, прислушались. Так Акакий остался работать в колхозе бригадиром. И всю свою жизнь старался помогать, особенно тем семьям, где лишились кормильцев.

Закончилась война. Как и во многих семьях, здесь не переставали ждать хоть какой-то весточки от Зосима Цвейба. Его младшие сестры, близнецы Адушьа и Анчка, так и не создали своих семей, без горячо любимого брата Зосима их мир и жизнь замкнулись на семье и огромной любви, которую они дарили своей племяннице Светлане. А в доме Акакия на самом видном месте висела фотография не вернувшегося с войны брата. История войны, подвига, бесстрашия не закончилась в этой семье в мае 1945 года. Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг., четверо сыновей Акакия Цвейба – Руслан, Аслан, Беслан, Игорь ушли защищать свою Родину. Старший из сыновей, Руслан, пропал без вести в Январском наступлении. Он награжден орденом Леона посмертно.

Для Светланы память об отце – это прежде всего рассказы ее матери, которые она помнит с самого детства. А еще она рассказывает, как мама могла часами смотреть на фотографию своего мужа. Она прожила долгую жизнь без него, до 95 лет, сумела дать образование единственной дочери. Светлана окончила школу, поступила в Сухумское культпросветучилище, затем училась на заочном отделении института культуры в Москве, на библиотечном отделении. По семейным обстоятельствам ей пришлось перевестись на филологический факультет сухумского педагогического института. И все же большую часть своей трудовой жизни Светлана посвятила работе с книгой, вначале в библиотеке села Джирхуа, затем – более 15 лет в библиотеке пансионата «Гудаута». И до сих пор она не представляет себя ни одного дня, чтобы не прочитать свежие газеты или вернуться к любимой книге. Кстати, она постоянный читатель и нашей газеты «Республика Абхазия».

Счастье ее матери Хикуа Мыкуба было в том, что она застала и главные события в судьбе дочери Светланы. И когда девушка успешно училась, и когда создала свою семью. А потом счастью бабушки не было границ, когда она увидела, как подрастают ее внуки – Диана и Даур. И как бы ни светилось ее лицо от счастья за дочь и внуков, многочисленных племянников, она не теряла надежды даже через десятилетия услышать хоть какую-то весточку о своем муже, Зосиме. Но так и не дождалась.

Сейчас в семье Светланы Цвейба-Бебия уже подрастают правнуки. Радует своими успехами и любимый внук Анри Хагба, абхазский футболист, защитник клуба «Нарт» (Сухум) и сборной Абхазии. Несмотря на свой возраст он является кавалером ордена «Ахьдз-Апша» III степени. Этой высокой награды он удостоен за вклад в развитие спорта и участие в чемпионате мира по версии ConIFA. Сборная Абхазии стала победителем чемпионата мира, который проходил в 2016 году.

Самые первые воспоминания Светланы, связанные с отцом:

– Когда я пошла в первый класс, нужно было, чтобы дома сделали деревянные счетные палочки. И вот через некоторое время мои одноклассники стали приносить палочки, а еще при этом добавляли, что их сделал их папа. И тогда у меня возник вопрос: а где мой папа? И почему не он сделал для меня счетные палочки из ореховых веточек? Эти вопросы стали очень для меня трудными и на них не было ответа. А самое сложное, и это трудно передать словами, я так хотела произнести это слово – папа и обратиться к своему отцу.

Прошло восемьдесят лет с начала войны. Но еще не все имена воинов-защитников названы. Как и имя Зосима Хомасовича Цвейба. О нем пока в семье ничего не знают. А хотели бы узнать и о его ратном пути, и о его однополчанах. В последние годы в Абхазии в рамках проекта «Возвращение имени» найдены имена десятков солдат, которых считали пропавшими без вести. И в семье Светланы Цвейба продолжают надеяться и верить, что о судьбе и этого защитника Родины станет доподлинно известно. Это нужно живым! Это нужно его дочери, и это стало бы самым лучшим подарком к ее юбилею.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району