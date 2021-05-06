СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ИЗВЕЩАЕТ О СМЕРТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ЖУРНАЛИСТА СЕМЕНА АДЛЕЙБА

Союз журналистов Абхазии извещает о смерти члена Союза журналистов, заслуженного журналиста Республики Абхазия Семена Михайловича Адлейба.

Семен Адлейба был одним из старейших работников средств массовой информации, известным и неутомимым радиорепортером, патриотом страны. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Союз журналистов Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Союз журналистов Абхазии