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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ИЗВЕЩАЕТ О СМЕРТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ЖУРНАЛИСТА СЕМЕНА АДЛЕЙБА 06.05.2021

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ИЗВЕЩАЕТ О СМЕРТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ЖУРНАЛИСТА СЕМЕНА АДЛЕЙБА

Союз журналистов Абхазии извещает о смерти члена Союза журналистов, заслуженного журналиста Республики Абхазия Семена Михайловича Адлейба.

Семен Адлейба был одним из старейших работников средств массовой информации, известным и неутомимым радиорепортером, патриотом страны. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Союз журналистов Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.


Номер:  39
Выпуск:  4043
Рубрика:  общество
Автор:  Союз журналистов Абхазии

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