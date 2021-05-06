Главная
06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Союз журналистов Абхазии
СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ИЗВЕЩАЕТ О СМЕРТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ЖУРНАЛИСТА СЕМЕНА АДЛЕЙБА
Союз журналистов Абхазии извещает о смерти члена Союза журналистов, заслуженного журналиста Республики Абхазия Семена Михайловича Адлейба.
Семен Адлейба был одним из старейших работников средств массовой информации, известным и неутомимым радиорепортером, патриотом страны. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
Союз журналистов Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Союз журналистов Абхазии