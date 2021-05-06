ГЕРОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В минувшие дни в Абхазии прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летию со дня рождения видного государственного деятеля, военачальника, Героя Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Сергея Платоновича Дбар (2 мая 1946, село Мгудзырхуа Гудаутского района – 27 июня 2002, Сухум).

В селе Мгудзырхуа Гудаутского района состоялась церемония возложения цветов к памятнику Герою Абхазии Сергею Дбар в средней школе им. Василия Агрба и к его могиле. В ней приняли участие родные и близкие Героя, руководство страны, ветераны войны, представители общественности, школьники. В Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии им. С.П. Дбар в городе Гудауте открылась фотовыставка, посвященная легендарному военачальнику.

Прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. и к памятнику С.П. Дбар в парке Боевой Славы в Сухуме.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс