НАЧАЛО МАЯ. ГОСТЯМ МЫ РАДЫ

Лето-2021

С 1 мая Новоафонскую пещеру посетили 4 214 человек, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель директора пещеры Ахра Пачулия.

По его словам, всего пещеру с 1 января по 1 мая посетили 46 107 человек, которые приобрели билеты на сумму 23 53 500 рублей.

Пачулия отметил, что в пещере соблюдаются все санитарные нормы, сотрудники и посетители носят маски, в метро и в административном здании планируют установить очистители воздуха и будут проверять состояние здоровья гидов, которые проводят экскурсии по пещере.

Новоафонская пещера – один из самых популярных туристических объектов Абхазии. Пещера была открыта для посещения 4 июля 1975 года.

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С 1 и 2 мая Рицинский национальный реликтовый парк посетили 3234 человека, гости приобрели билеты на сумму 1 550 000 рублей.

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Гагра попала в десятку самых востребованных направлений у туристов для романтического отдыха, по данным сервиса TVIL.RU. Чаще всего бронируются номера в отелях – 75%, квартиры предпочитают 21% туристов. В среднем, отдых в мае обойдется в чуть более 12,5 тысячи рублей.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия