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НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Здоровье
В первую очередь вакцинировать «Спутником-V» будут медицинских работников, сотрудников оздоровительных учреждений, санаториев, домов отдыха, а также педагогов. Об этом сообщил Апсныпресс министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.
«Сейчас вакцина хранится на складе в специальных условиях, как и положено по инструкции. Мы подготовили нормативные документы, которые будут регулировать начало процедуры вакцинации. Эту неделю мы посвятим подготовительным мероприятиям и практически на следующей неделе начнем кампанию по вакцинации», – сказал министр.
«Это – первая партия вакцины, и в зависимости от того, как пройдет первый этап вакцинации, будет решаться вопрос о поставке следующей партии», – уточнил Цахнакия.
По словам министра, если в Абхазии будет провакцинировано порядка 30 тысяч человек и с учетом того, что уже переболело более 14 тысяч человек, это даст хорошие результаты в плане снижения заболеваемости.
На борьбу с COVID-19 государством выделено 50 млн рублей.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс