НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Здоровье

В первую очередь вакцинировать «Спутником-V» будут медицинских работников, сотрудников оздоровительных учреждений, санаториев, домов отдыха, а также педагогов. Об этом сообщил Апсныпресс министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

«Сейчас вакцина хранится на складе в специальных условиях, как и положено по инструкции. Мы подготовили нормативные документы, которые будут регулировать начало процедуры вакцинации. Эту неделю мы посвятим подготовительным мероприятиям и практически на следующей неделе начнем кампанию по вакцинации», – сказал министр.

«Это – первая партия вакцины, и в зависимости от того, как пройдет первый этап вакцинации, будет решаться вопрос о поставке следующей партии», – уточнил Цахнакия.

По словам министра, если в Абхазии будет провакцинировано порядка 30 тысяч человек и с учетом того, что уже переболело более 14 тысяч человек, это даст хорошие результаты в плане снижения заболеваемости.

На борьбу с COVID-19 государством выделено 50 млн рублей.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс