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06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
К ДНЮ ПОБЕДЫ
Акция
Координационным союзом организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии совместно с Посольством России была открыта фотовыставка «Лица Победы. Наша память и гордость».
Фотовыставка развернута в Сухуме, в Национальной библиотеке им. И. Папаскир.
Сюда пришли четыре ветерана, и в их честь был дан небольшой концерт, звучали поздравления.
Мероприятие организовано при поддержке Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и представительства Россотрудничества в республике. Черно-белые фотографии военных лет предоставило Посольство России в Абхазии.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс