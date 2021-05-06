К ДНЮ ПОБЕДЫ

Акция

Координационным союзом организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии совместно с Посольством России была открыта фотовыставка «Лица Победы. Наша память и гордость».

Фотовыставка развернута в Сухуме, в Национальной библиотеке им. И. Папаскир.

Сюда пришли четыре ветерана, и в их честь был дан небольшой концерт, звучали поздравления.

Мероприятие организовано при поддержке Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме и представительства Россотрудничества в республике. Черно-белые фотографии военных лет предоставило Посольство России в Абхазии.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс