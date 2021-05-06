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06.05.2021
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»
ПОБЕДА!
8 мая 1945 г. в Потсдаме гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 9 мая был объявлен Днем Победы.
Весь мир признал великую заслугу Красной Армии, которая своей героической самоотверженной борьбой спасла цивилизацию от немецко-фашистских захватчиков. Красная Армия предстала перед всем миром как Армия-освободительница, а Советский Союз – как спаситель цивилизации в Европе и во всем мире.
Номер: 39
Выпуск: 4043
Рубрика: общество
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»