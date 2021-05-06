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ПОБЕДА! 06.05.2021

ПОБЕДА!

8 мая 1945 г. в Потсдаме гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 9 мая был объявлен Днем Победы.

Весь мир признал великую заслугу Красной Армии, которая своей героической самоотверженной борьбой спасла цивилизацию от немецко-фашистских захватчиков. Красная Армия предстала перед всем миром как Армия-освободительница, а Советский Союз – как спаситель цивилизации в Европе и во всем мире.


Номер:  39
Выпуск:  4043
Рубрика:  общество
Автор:  Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»

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