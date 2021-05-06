ПОБЕДА!

8 мая 1945 г. в Потсдаме гитлеровская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 9 мая был объявлен Днем Победы.

Весь мир признал великую заслугу Красной Армии, которая своей героической самоотверженной борьбой спасла цивилизацию от немецко-фашистских захватчиков. Красная Армия предстала перед всем миром как Армия-освободительница, а Советский Союз – как спаситель цивилизации в Европе и во всем мире.

Номер: 39Выпуск: 4043Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»