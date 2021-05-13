СПОРТ

ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В г. Барнауле прошел открытый турнир «ASIA-OPEN» (ASIA-CUP) по косики каратэ в рамках ХII Международного детско-юношеского фестиваля единоборств «Детям планеты – мир без наркотиков» VII Олимпиады боевых искусств «Сибирь – Азия», в котором приняли участие два спортсмена Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума: Киут С.Р. (10 лет) и Адлейба Д. З. (11 лет).

Тренирует команду Адлейба Д. Э.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум