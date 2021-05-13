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13.05.2021
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
СПОРТ
ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В г. Сочи, пос. Лоо прошло первенство Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, в котором приняла участие команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума.
Тренирует команду – Читанава В. И.
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум