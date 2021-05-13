СПОРТ

ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В г. Сочи, пос. Лоо прошло первенство Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, в котором приняла участие команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума.

Тренирует команду – Читанава В. И.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум