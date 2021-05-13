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СПОРТ 13.05.2021

СПОРТ

ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В г. Сочи, пос. Лоо прошло первенство Южного Федерального округа по каратэ кекусинкай среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, в котором приняла участие команда Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума.

Тренирует команду – Читанава В. И.


Номер:  41-42
Выпуск:  4045-4046
Рубрика:  спорт
Автор:  Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум

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