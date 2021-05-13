ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «МЕМОРИАЛ ЧАНБА-2021»

В Республике Абхазия, в г. Сухуме завершился шахматный турнир «Мемориал Чанба Ю.С.-2021», приуроченный к 76-й годовщине Дня Победы. В турнире участвовали 39 шахматистов из всех регионов Абхазии и представители юга России. Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали, грамоты, а также книги – произведения классиков русской художественной литературы от Россотрудничества. Турнир проводился с соблюдением всех антиковидных мер.

На торжественном открытии участников поздравили и пожелали побед советник Президента РА Аджинждал Рисмаг, начальник Управления образования г. Сухума Таркил Астанда, представитель Госкомспорта Зантария Жанна, старший референт Россотрудничества Накопия Борис, начальник департамента спорта Администрации г.Сухума Хагба Эля.

Президент Федерации шахмат Абхазии Тужба Константин поблагодарил гостей турнира за активное развитие детских шахмат в Абхазии.

Специальными призами были награждены ветераны шахмат Абхазии Хазириши Энвер и Герой Абхазии Сулейманов Алхазур.

Лучшие среди школьников – Кварацхелия Тристан, Багателия Нестор, Полей Даниел.

Лучшие среди девочек – Лаквитава Сарида, Касьян Дарья.

Среди ветеранов – Накопия Борис, Тужба Константин, Пак Леонид.

Победитель турнира – Миносян Сергей.

Следующее соревнование в рамках фестиваля «Абхазия приглашает», Сухум-Опен-2021 состоится 1-10 июля 2021 г. Ждем гостей из всех стран СНГ.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: спортАвтор: Апсныпресс