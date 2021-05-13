АБХАЗИЯ НЕ ДОЛЖНА РАСТВОРИТЬСЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Педагогика

Система внешкольного, так называемого дополнительного образования изначально привлекательна для детей. Психологи отмечают интересный факт: вернувшись из школы, многие дети… играют в школу. В этом, на первый взгляд, парадоксе заложены главные основы детской психики: свободный выбор и игра. Играя, обучаясь, ребенок приобретает самые прочные и полезные навыки на всю жизнь.

Об основных тенденциях дополнительного образования в Абхазии рассказал директор Центра детского творчества Управления образования Администрации города Сухума Рамин Ратиа.

– Центр детского творчества – это первая ступень образовательного процесса. На многолетнем опыте мы убедились, что дети, которые посещают наш Центр, легче ориентируются в выборе профессии. Ребята начинают больше вникать в те области знаний, где их навыки могут пригодиться. Они уже понимают, что востребовано в этом мире и что в будущем может стать источником их дохода. Ведь очень важно иметь работу, которая и доход приносит, да еще и по душе. Возможно, конечно, что сегодняшнее увлечение не станет во взрослой жизни профессией, но сам творческий процесс дает дополнительные возможности. В частности, помогает создать крепкую семью, достойно воспитать детей, найти с ними взаимопонимание. Это все делает человека счастливым. Центр детского творчества Администрации г. Сухума Республики Абхазия подчиняется Управлению образования. Мы – единственная государственная организация в Абхазии, которая является аналогом советских дворцов пионеров и юношества. Занятия у нас проводятся бесплатно. Безусловно, мы благодарны Управлению образования за помощь, но жизнь не стоит на месте, и мы хотим подходить к дополнительному образованию комплексно: изучая опыт коллег из других государств, понимаем, насколько наша материальная база отстает. В своем стремлении дать детям самое лучшее мы тем не менее не связаны ни с одним так называемым грантодателем, зарубежными организациями и пр. Если идти по миру с протянутой рукой, то будущего у нас не будет. А мы хотим развиваться и идти в ногу со временем. У нас, например, нет сцены для учащихся театрального, хореографического кружков, для кружка народных инструментов, нет инструментария. Сохранять аутентичную музыку как этнический код крайне необходимо. Сегодня у нас работает 14 кружков. Преподавание ИЗО ведется для учащихся трех возрастных категорий. Есть кружок национальных танцев, вокала, художественного чтения, народных ремесел, квиллинга и т.д. Очень хочется расширять количество кружков…

– И тем не менее одним из главных направлений Центра можно считать обучение живописи и рисунку?

– Уровень преподавания ИЗО у нас очень высокий. Наши учащиеся становятся профессиональными художниками, приглашают нас на свои персональные выставки. Это люди, которые прославляют и будут прославлять нашу Абхазию. Наш Центр начал работать сразу после войны. Смогли обеспечить желающих заниматься живописью мольбертами, которые делали своими руками. Даже гипсовые геометрические предметы создавали самостоятельно. Мы изначально хотели каждому ребенку дать право выбора. Дети сразу видят результаты работы мастера, к которому они будут ходить на занятия.

– Именно поэтому мастерская представляет собой своего рода вернисаж, где есть место полотнам преподавателей с панорамными видами Сухума, пейзажами, картинами с абхазским национальным бытом?

– Мы сразу погружаем каждого, кто будет обучаться у нас, в атмосферу творчества.

– Иногда крепкий профессионал по природе своей – не педагог.

– Совершенно верно. Очень важно, чтобы мастер был педагогом. У нас в Центре собран профессиональный и творческий коллектив педагогов по призванию. В качестве примера: мастер своего дела Геннадий Дабежа ведет кружок по авиамоделированию. Представьте, какой восторг вызывает у ребенка авиамодель, которую он сделал сам и которая летает за счет потоков воздуха или с помощью компрессионных микродвигателей.

– Вы в хорошем смысле открываете таланты в детских душах.

– Я знаю по опыту, что каждый ребенок талантлив. Но угадать, открыть талант не так-то просто. Нашей первейшей задачей является приобщение восприимчивых детских душ к творчеству, а уже в процессе мы увидим, чем больше увлечен тот или иной ребенок. Предметы декоративно-прикладного искусства всегда интересовали людей, и во многих регионах Кавказа старинные ремесла не утрачены и развиваются. Например, в Дагестане поколения мастеров занимаются изготовлением ковров, работают с камнем, деревом. У нас в Абхазии славились мастера, прекрасно работавшие по металлу. Сегодня такие есть, но их мало.

– Ни один уважающий себя турист не уезжал без чеканки. Сейчас абхазские авторские чеканки времен СССР, инкрустированные бирюзой, являются дорогими аукционными лотами.

– Это искусство надо сохранять, тем более сейчас во время ширпотреба, который занял нишу ценнейших авторских работ. Временные затраты на два разных процесса несоизмеримы. Хотя и ширпотреб можно делать на высоком художественном уровне и тем самым поддерживать достойный творческий имидж Абхазии. Но аутентичность ничем не заменишь. Поэтому мастеров надо воспитывать среди молодежи.

– Вы полагаете, современного ребенка с гаджетом в руках заинтересует кинжал в кожаных ножнах, сделанный руками деда?

– Обязательно заинтересует. Это генетический код, его преступно утратить. Кроме того, трудовое обучение со времен Макаренко никто не отменял. Ребенок на собственном опыте начинает понимать цену человеческого труда. В Абхазии нас окружает множество природного материалов. Твори, выдумывай, пробуй! Творческая жизнь во дворцах пионеров во все времена убирала детей с улиц. Это же очевидно.

– Сегодня новый вызов: отвлечь ребенка от компьютера.

– Пусть высокие технологии будут только в помощь. Никто не отрицает их значимости. Но тут важен баланс в процессе традиционного воспитания. Традиции не должны быть тормозом, они могут стать трендом завтрашнего дня.

– Но для этого нужен живой носитель аутентичной культуры. Человека никто не заменит.

– Именно об этом я и говорю коллегам. Было бы замечательно, если бы в любом образовательном учреждении была штатная единица носителя национальной этики, культуры, искусства.

– Сегодня в мире тренд: мультикультурное образовательное пространство. Опыт межнациональной коммуникации приводит к интернациональности сознания. Что вы думаете об этом?

– Потерять всегда легче, чем приобрести. Я, конечно же, за двуязычие, никто не спорит о взаимном культурологическом обогащении. Но Абхазия не должна раствориться в мультикультурном пространстве. Наша самобытность и уникальность должны быть сохранены. Наше прошлое, исторические традиции, глубокие крепкие корни должны стать основой для нового витка духовного роста наших граждан и развития государства в целом.

Нина СПАССКАЯ

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ