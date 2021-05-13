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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 13.05.2021

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии извещает о безвременном уходе ветерана и члена руководящего органа партии, искреннего, последовательного, смелого и беззаветного патриота, верного друга и товарища, достойной дочери своего отца – доблестного морского офицера Ардона Гуниа и достойной сестры опытнейшего абхазского чекиста Руслана Гуниа, светлого человека редкого ума и духовной красоты

ГУНИА СТЕЛЛЫ АРДОНОВНЫ

и выражает соболезнования её родным и близким.


Номер:  41-42
Выпуск:  4045-4046
Рубрика:  общество
Автор:  Политсовет Народной партии Абхазии

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