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13.05.2021
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: общество
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Политсовет Народной партии Абхазии извещает о безвременном уходе ветерана и члена руководящего органа партии, искреннего, последовательного, смелого и беззаветного патриота, верного друга и товарища, достойной дочери своего отца – доблестного морского офицера Ардона Гуниа и достойной сестры опытнейшего абхазского чекиста Руслана Гуниа, светлого человека редкого ума и духовной красоты
ГУНИА СТЕЛЛЫ АРДОНОВНЫ
и выражает соболезнования её родным и близким.
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: общество
Автор: Политсовет Народной партии Абхазии