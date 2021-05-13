СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Политсовет Народной партии Абхазии извещает о безвременном уходе ветерана и члена руководящего органа партии, искреннего, последовательного, смелого и беззаветного патриота, верного друга и товарища, достойной дочери своего отца – доблестного морского офицера Ардона Гуниа и достойной сестры опытнейшего абхазского чекиста Руслана Гуниа, светлого человека редкого ума и духовной красоты

ГУНИА СТЕЛЛЫ АРДОНОВНЫ

и выражает соболезнования её родным и близким.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: обществоАвтор: Политсовет Народной партии Абхазии