ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ БЖАНИЯ А.Г.

Уважаемый Аслан Георгиевич!

Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественные деятели, члены Совета старейшин города Пицунды, просим Вас обратить особое внимание на одного весьма уважаемого человека, чьи заслуги в национально-освободительной борьбе абхазского народа не оценили. Это Константин Константинович Озган, которого нет с нами, – борец за абхазские интересы на всех уровнях власти и Грузии, и Абхазии в разные периоды.

По заданию Председателя Президиума Верховного Совета РА В.Г.Ардзинба он неоднократно связывался с руководством северокавказских республик, краев и области Юга России.

В начале Отечественной войны народа Абхазии Константин Константинович выступил в качестве организатора заключения Договора между казачеством Краснодарского края с прямым выходом к генералу Дауде и руководству КНК во главе с Мусой Шанибовым. Состоялось подписание Договора в Доме отдыха «Самшитовая роща» в Пицунде.

Никто не забудет мужественный поступок Константина Константиновича, когда оголтелое высшее руководство Грузии во главе со Звиадом Гамсахурдия и его телохранителем генералом Шадурой, заместителем министра МВД Грузии организовало несанкционированный сход грузин, живущих в селе Цандрипше, на стадионе, где собрались более 3000 человек.

Узнав об этой политической акции грузин в Абхазии, Константин Константинович Озган, Шамиль Плиа, Юля Капба и группа патриотически настроенных абхазов, активисты Народного форума Абхазии (НФА) из с.Бзыпты и пос.Пицунды прибыли на место схода, где выступал Звиад Гамсахурдия. Константин Константинович сразу вышел на трибуну, забрал микрофон у выступавшего, не обращая внимания на стоявшего рядом телохранителя Гамсахурдия генерала Шадуру. К.К.Озган потребовал немедленно покинуть несогласованный и несанкционированный сход во избежание кровопролития. Митингующие, увидев, как за несколько минут вокруг стадиона собираются патриотически настроенные абхазы, бежали восвояси. На этом сходе мы видели грузинских чиновников-националистов – Кецбая, Кучухидзе, Басилая А.А. – директора курорта Пицунды. Константин Константинович и его группа вернулись в село Бзыпту, где нужно было обсудить дальнейшую ситуацию. Была предпринята попытка патриотами Абхазии взять Гамсахурдия в заложники, однако он как будто почувствовал опасность и «смылся» через пост Псоу в Сочи.

Когда митингующие возвращались на автобусах с грузинскими флагами, лозунгами, в селе Бзыпте у них отобрали теле- радиотехнику, разбили стекла автобусов. От страха они легли на пол, по пути досталось и на Лыхненском повороте, но здесь вмешались правоохранительные органы и сопроводили их до Ингура.

К.К.Озган известен как общественно-политический деятель Республики Абхазия, о нем можно говорить долго. Константин Константинович Озган – один из ярких патриотов, защитников абхазского народа, которому в бывшем ГИСХе надо поставить памятник, он этого заслужил.

На наш взгляд, этот человек, проработавший долгое время на различных руководящих должностях, имел безупречную репутацию. К.К.Озган был истинным патриотом, борцом еще в студенческие годы в ГИСХе, защищая своих сокурсников-абхазов.

Мы не имеем права забывать своих героев и считаем, что руководству страны надо присвоить посмертно Константину Константиновичу Озган высокое звание Героя Абхазии в день его 82-летия.

Для подрастающего поколения абхазского народа К.К.Озган должен служить примером патриотизма и любви к Родине.

С уважением и надеждой

Анатолий Васильевич АЙБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), кавалер медали «За отвагу», «Честь и Слава» III степени, командир Пицундской роты ОББО, председатель Совета старейшин города Пицунда,

Давлет (Вадим) Константинович ПИЛИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), кавалер медали «За отвагу», «Ветеран труда» (1988 г.), общественный деятель, член Совета старейшин города Пицунда, кандидат экономических наук,

Валико Алексеевич ДЖАРСАЛИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), командир Пицундской роты ОББО,

Анатолий Арзаметович САБУА, заслуженный работник сельского хозяйства Грузии и Абхазии, «Ветеран труда» (1982 г.), экс-министр сельского хозяйства. Награжден медалями «Честь и Слава», член Совета старейшин города Пицунда,

Руша Расимович БУТБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), кавалер медали «За отвагу», «Ветеран труда», член Совета старейшин города Пицунда,

Геннадий Дикранович БАГАТЕЛИЯ,

Сергей Ладикович КОКОСКЕРИЯ, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.),

Руслан Владимирович ЖИБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), командир взвода, награжден медалью «За отвагу»,

Шутя Аксентович АЙБА, ветеран Отечественной войны народа Абхазии (1992-1993 гг.), командир взвода, награжден медалью «За отвагу».

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Группа ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.