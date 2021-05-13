ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ГМС ЗА 5 МЕСЯЦЕВ

Результатам деятельности Государственной миграционной службы за пять месяцев этого года посвящалась встреча Премьер-министра Александра Анкваб с главой ведомства Рамином Габлая.

Габлая рассказал об итогах оперативно-профилактических мероприятий по выявлению правонарушений миграционного законодательства и подзаконных актов.

Он отметил, что незаконное осуществление иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в Абхазии влечет наложение административного штрафа. Подобная мера позволяет минимизировать случаи нарушения правил.

По искам Государственной миграционной службы к работодателям Арбитражным судом приняты решения о взыскании штрафов в сумме 1 млн 367 тыс. рублей в пользу государства за нарушения миграционного законодательства.

По словам руководителя службы, по состоянию на 1 мая, несмотря на антиковидные ограничения и вызванный ими существенный спад числа трудовых мигрантов, выданы и продлены 792 трудовые визы без учета граждан Российской Федерации, прибывших в республику для осуществления трудовой деятельности, разрешение на работу получили 772 мигранта.

В бюджет республики по линии деятельности ГМС поступили с 1 января по 1 мая 2021 года средства за оплату всех видов госпошлины на общую сумму 8 млн 787 тыс. рублей. Сумма общих поступлений за 5 месяцев 2020 года составила 8 млн 925 тыс. рублей. За аналогичный период 2019 года эта сумма составила 13 млн 662 тыс. рублей.

Основная сумма поступлений в 2021 году складывается из:

• госпошлины за выдачу и продление иностранному гражданину патента на временное осуществление трудовой деятельности – 3 млн 68 тыс. рублей,

• пошлины за оформление рабочей визы – 2 млн 943 тыс. рублей,

• пошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников – 1 млн 925 тыс. рублей.

За прохождение медицинского обследования соискатели трудовых виз уплатили различным медучреждениям республики более 1,5 млн рублей.

Александр Анкваб рекомендовал улучшить учет трудовых мигрантов, оптимизировать процесс оформления документов. Он поручил главе ГМС ежеквартально представлять отчёты о проделанной работе.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс