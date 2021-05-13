КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о заместителе руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.

«Освободить Джансуха Эдуардовича Нанба от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Абхазия в связи с переводом на другую работу», – говорится в Указе.

Другим Указом глава государства назначил Джансуха Эдуардовича Нанба министром по налогам и сборам.

Нанба Джансух Эдуардович родился 6 декабря 1983 года в г. Сухуме.

В 2000 году окончил среднюю школу №14 г. Сухума.

В 2000 году поступил и в 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «мировая экономика» с квалификацией «экономист».

В 2002 году поступил и в 2006 году окончил факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский)».

В 2005 году поступил и в 2006 году окончил юридический факультет Института повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Краснодаре по специальности «юриспруденция».

В 2007 году поступил и в 2008 году окончил Шиллерский международный университет (Schiller International University) в г.Лондон, Великобритания, присвоена степень MBA (мастер бизнес-администрирования) по специальности «международный бизнес».

В 2005 году поступил и в 2009 году окончил аспирантуру Кубанского государственного университета в г. Краснодаре по специальности «мировая экономика», присвоена ученая степень кандидата экономических наук.

1.08.2005–31.01.2006 г. – специалист отдела развития сети обслуживания платежных систем в Департаменте розничного бизнеса ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

1.02.2006–30.12.2007 г. – ведущий специалист Центра ипотечного кредитования ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.

1.04.2008–28.02.2009 г. – специалист отдела кредитования и обслуживания государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар.

1.03.2009–1.11.2009 г. – ведущий специалист отдела по работе с автосалонами Московской дирекции ООО «Страховая компания «Цюрих», г. Москва.

1.02.2010–1.04.2010 г. – референт сектора по работе с территориально-административными делениями в Администрации Президента Республики Абхазия.

1.04.2010–1.03.2011 г. – начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия.

С 1.09.2010 г. по настоящее время – старший преподаватель, доцент кафедры финансов и кредита Абхазского государственного университета.

1.03.2011–26.10.2014 г. – заместитель коммерческого директора ООО СП «А-Мобайл».

27.10.2014 – 20.01.2015 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.

20.01.2015 – 30.04.2018 г. – заместитель министра финансов – начальник Управления казначейства Республики Абхазия.

30.04.2018 – 30.04.2020 г. – вице-премьер, министр финансов

12.05.2020 – 11.05.2021 г. – заместитель руководителя Администрации Президента.

Женат, четверо детей.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс