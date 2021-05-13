Главная
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о заместителе руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.
«Освободить Джансуха Эдуардовича Нанба от должности заместителя руководителя Администрации Президента Республики Абхазия в связи с переводом на другую работу», – говорится в Указе.
Другим Указом глава государства назначил Джансуха Эдуардовича Нанба министром по налогам и сборам.
Нанба Джансух Эдуардович родился 6 декабря 1983 года в г. Сухуме.
В 2000 году окончил среднюю школу №14 г. Сухума.
В 2000 году поступил и в 2005 году окончил с отличием экономический факультет Кубанского государственного университета по специальности «мировая экономика» с квалификацией «экономист».
В 2002 году поступил и в 2006 году окончил факультет романо-германской филологии Кубанского государственного университета по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский)».
В 2005 году поступил и в 2006 году окончил юридический факультет Института повышения квалификации и переподготовки кадров в г. Краснодаре по специальности «юриспруденция».
В 2007 году поступил и в 2008 году окончил Шиллерский международный университет (Schiller International University) в г.Лондон, Великобритания, присвоена степень MBA (мастер бизнес-администрирования) по специальности «международный бизнес».
В 2005 году поступил и в 2009 году окончил аспирантуру Кубанского государственного университета в г. Краснодаре по специальности «мировая экономика», присвоена ученая степень кандидата экономических наук.
1.08.2005–31.01.2006 г. – специалист отдела развития сети обслуживания платежных систем в Департаменте розничного бизнеса ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.
1.02.2006–30.12.2007 г. – ведущий специалист Центра ипотечного кредитования ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк», г. Краснодар.
1.04.2008–28.02.2009 г. – специалист отдела кредитования и обслуживания государственных учреждений ЗАО «Райффайзенбанк», г. Краснодар.
1.03.2009–1.11.2009 г. – ведущий специалист отдела по работе с автосалонами Московской дирекции ООО «Страховая компания «Цюрих», г. Москва.
1.02.2010–1.04.2010 г. – референт сектора по работе с территориально-административными делениями в Администрации Президента Республики Абхазия.
1.04.2010–1.03.2011 г. – начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия.
С 1.09.2010 г. по настоящее время – старший преподаватель, доцент кафедры финансов и кредита Абхазского государственного университета.
1.03.2011–26.10.2014 г. – заместитель коммерческого директора ООО СП «А-Мобайл».
27.10.2014 – 20.01.2015 г. – заместитель министра экономики Республики Абхазия.
20.01.2015 – 30.04.2018 г. – заместитель министра финансов – начальник Управления казначейства Республики Абхазия.
30.04.2018 – 30.04.2020 г. – вице-премьер, министр финансов
12.05.2020 – 11.05.2021 г. – заместитель руководителя Администрации Президента.
Женат, четверо детей.
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс