КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Президент РА Аслан Бжания 11 мая подписал Указ об освобождении Тамаза Мурмановича Цахнакия от должности министра здравоохранения Республики Абхазия согласно поданному заявлению.

Этим же Указом глава государства назначил министром здравоохранения Эдуарда Валерьяновича Бутба.

Бутба Эдуард Валерьянович родился 16 мая 1974 года в г. Очамчире Абхазской АССР.

В 1991–1998 гг. обучался в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Ему присуждена квалификация врача по специальности «лечебное дело».

С 5 февраля по 15 мая 1991 г. – санитар Очамчирской центральной районной больницы.

В 1994–1996 гг. – препаратор кафедры оперативной хирургии ММА им. И. М. Сеченова.

В 1998–1999 гг. проходил клиническую интернатуру по специальности «травматология - ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 1999–2001 гг. проходил клиническую ординатуру по специальности «травматология-ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ММА им. И. М. Сеченова.

В 2001 г. прошел сертификационные курсы по травматологии, ортопедии и нейрохирургии на базе ММА им. И. М. Сеченова.

В 2005 г. прошел интенсивный курс по пластической и реконструктивной хирургии и косметологии на базе РНЦХ под руководством академика Н. О. Миланова.

В 2006 г. прошел курсы по повышению квалификации на базе ГОУ ДПО «Российская медицинская академия постдипломного образования Россздрава» по гериатрии.

В 2007 – 2011 гг. обучался в Государственном образовательном учреждении профессионального образования «Государственный университет управления», присуждена квалификация менеджера по специальности «менеджмент организации».

В 2012 г. прошел профессиональную переподготовку в ГБОУ ВПР РНИМУ им. Н.Н. Пирогова Минздрава России по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».

В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФНБА России» по программе «гериатрия».

В 2001–2014 гг. – врач – травматолог-ортопед в ГУЗ «Городская клиническая больница №67», г. Москва.

В 2014–2015 гг. – заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр», г. Москва.

С 14 февраля по 21 апреля 2015 г. – руководитель контрактной службы ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Москва.

С 2016 г. по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. работал в военном госпитале в г. Гудауте.

Женат, отец двоих детей.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс