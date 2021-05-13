КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Президент Аслан Бжания подписал 11 мая Указ об освобождении Тамаза Мурмановича Цахнакия от должности министра здравоохранения Республики Абхазия согласно поданному заявлению.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, А.Бжания поблагодарил Т. Цахнакия за проделанную работу. Он наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени за заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Руководством принято решение наградить Вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с Вами в другом качестве. Спасибо Вам за Ваш труд в непростое для всех нас время», – сказал глава государства.

Тамаз Цахнакия поблагодарил Президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы. «Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под Вашим руководством.

Я уверен, что работа будет продолжена, и все у нас будет хорошо», – сказал Цахнакия.

Новым министром здравоохранения назначен Бутба Эдуард Валерьянович.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс