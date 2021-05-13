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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Президент Аслан Бжания подписал 11 мая Указ об освобождении Тамаза Мурмановича Цахнакия от должности министра здравоохранения Республики Абхазия согласно поданному заявлению.
Как сообщает пресс-служба Президента РА, А.Бжания поблагодарил Т. Цахнакия за проделанную работу. Он наградил его орденом «Ахьдз-Апша» III степени за заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм и вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Руководством принято решение наградить Вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с Вами в другом качестве. Спасибо Вам за Ваш труд в непростое для всех нас время», – сказал глава государства.
Тамаз Цахнакия поблагодарил Президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы. «Спасибо за высокую оценку моего скромного труда. Я и мои коллеги выполняли просто свой профессиональный долг в этой сложной ситуации. Я был рад работать под Вашим руководством.
Я уверен, что работа будет продолжена, и все у нас будет хорошо», – сказал Цахнакия.
Новым министром здравоохранения назначен Бутба Эдуард Валерьянович.
Номер: 41-42
Выпуск: 4045-4046
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс