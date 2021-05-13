...ЕСЛИ НА ВСЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БОЖЬЯ ВОЛЯ...

...Если на все, действительно, Божья воля, Всевышний никогда не простит абхазский народ, если он отвернется или когда-нибудь забудет Владислава Ардзинбу. Мы, не абхазы, можем ценить, уважать и даже относиться к нему по-братски, но он всецело принадлежит только своему народу. Отречение от Ардзинбы для Абхазии и абхазов стало бы отказом от собственного пути, от самих себя. Какие-то более многочисленные и менее гордые народы с большим опытом собственной государственности могут, вероятно, время от времени позволить себе такую роскошь. Но не абхазы. Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для шотландцев Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем абхазского народа – лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент в своей истории.

Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, политический деятель

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, политический деятель