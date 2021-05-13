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...ЕСЛИ НА ВСЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БОЖЬЯ ВОЛЯ... 13.05.2021

...ЕСЛИ НА ВСЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, БОЖЬЯ ВОЛЯ...

...Если на все, действительно, Божья воля, Всевышний никогда не простит абхазский народ, если он отвернется или когда-нибудь забудет Владислава Ардзинбу. Мы, не абхазы, можем ценить, уважать и даже относиться к нему по-братски, но он всецело принадлежит только своему народу. Отречение от Ардзинбы для Абхазии и абхазов стало бы отказом от собственного пути, от самих себя. Какие-то более многочисленные и менее гордые народы с большим опытом собственной государственности могут, вероятно, время от времени позволить себе такую роскошь. Но не абхазы. Как Гарибальди в истории итальянцев, как Уоллес для шотландцев Владислав Ардзинба был, есть и навсегда останется великим национальным героем абхазского народа – лидером, которого народ рождает, быть может, однажды, в самый ответственный момент в своей истории.

Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, политический деятель


Номер:  41-42
Выпуск:  4045-4046
Рубрика:  политика
Автор:  Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, политический деятель

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