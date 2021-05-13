ОН БЫЛ ВЕЛИКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ

...Он был великой личностью. В те времена, когда казалось нам, людям, более или менее профессиональным, что невозможно добиться самостоятельности Абхазии, была группа людей, возглавляемая Владиславом, которая верила, работала, добивалась и решила эту проблему... И что бы ни говорили о классической, или о какой-то другой – практической дипломатии, в этом человеке сочетались великий ум, патриотизм и еще какое-то удивительное понимание жизни, тяга к ней. Мне много раз приходилось бывать в Абхазии... Встречаться с Владиславом Григорьевичем в разные времена, спорить, доказывать что-то, а потом, когда уже все произошло, к сожалению, его не стало, я сказал себе: «А ведь он был прав, как человек, который сделал для счастья своего народа, для своей страны, все, что он мог, и даже больше».

Борис ПАСТУХОВ, дипломат, государственный деятель

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Борис ПАСТУХОВ, дипломат, государственный деятель