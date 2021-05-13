ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ

В своем выступлении, по сути обеспечившем «абхазский» информационный прорыв, Владислав Григорьевич выявил причинно-следственную связь происходивших политических событий:

«...Особенно осложнилась ситуация в конце 1988 года. На митингах в Тбилиси звучали призывы к ликвидации и без того урезанной абхазской автономии. Одно из неформальных обществ разработало специальную программу борьбы против абхазского народа и его культурных институтов. Примечательно, что это общество, члены которого считают себя поборниками демократии, в составленной ими программе провозглашает, что «в 1936-1954 годах было прекращено господство сепаратистов и насилие апсуйцев (так они именуют абхазцев) в отношении других наций, проживающих в Абхазской АССР». Иначе говоря, с точки зрения этих «демократов», лучшими были годы, когда шло уничтожение абхазского народа. В Абхазию следовали представители «демократов», которые разжигали антиабхазские настроения среди местного грузинского населения.

Серьезно обеспокоили не только абхазцев, но и других жителей республики подготовка и обсуждение проекта государственной программы развития грузинского языка, в которой поставлен вопрос об использовании грузинского языка как единственного официального языка во всех учреждениях, об обязательном обучении ему каждого жителя республики. Это еще раз разбередило незаживающие раны, напомнило о грубых искажениях истории абхазского народа, о попранных правах абхазской автономии».

Глубоко продуманное, убедительное выступление Владислава Ардзинба с высокой трибуны съезда народных депутатов, основанное на достаточной историко-политической аргументации, имело широкий общественный резонанс. По сути, оно открыло глаза миллионам граждан бывшего СССР и других государств на подлинную историю нашей страны, на драматическую судьбу малочисленного абхазского народа, на долю которого выпало много тяжелых испытаний. В то же время это выступление воодушевило абхазский народ, вселило в него веру в свое будущее и реальную историческую перспективу.

Позже, вспоминая период работы в Парламенте СССР, каждодневную напряженную деятельность по защите суверенных прав малочисленных народов, Владислав Григорьевич в одном из интервью Абхазскому телевидению касается наиболее важных в политико-правовом и законотворческом отношении аспектов той работы:

«...Очень много труда и очень много сил было потрачено за то время, но главное, – говорит он, – была создана соответствующая депутатская группа, соответствующая депутатская подкомиссия, которые защищали права народов автономных образований. Главное, наверное, в результате работы этой депутатской группы – это то, что на основании принятых тогда законов союзные и автономные республики фактически были уравнены в своих правах... Кроме того, в последнюю Конституцию СССР было внесено три-четыре поправки нашей депутатской группой».

«Вспоминаются мне, например, моменты, связанные с событиями 1989 года, – продолжает В. Г. Ардзинба. – У меня сохранились документы, скажем, связанные с так называемым нападением на автобус в Гудауте. У меня сохранились такие документы, как обращения граждан в связи с последующими событиями».

«Очень важно, – вспоминает Владислав Григорьевич, имея в виду события 1989 года, – что есть у меня в руках бюллетени от 7 июля. Сразу после гудаутских событий мы обращались в прокуратуру СССР с требованием, чтобы эти факты не были делом расследований только грузинской прокуратуры. Обращались к прокурору Сухареву, а 6 числа нами ставился вопрос о том, чтобы было отменено распоряжение Грузии о создании филиала Тбилисского университета в Сухуме... Ставился вопрос о том, что это может привести к тяжелым последствиям, к сожалению, так и произошло. Меры не были приняты вовремя, и произошли крупные столкновения 15-16 июля 1989 года.

Здесь же есть очень важные материалы, которые касаются того, что в ночь, когда произошли эти события, я получил первую информацию, когда сумел дозвониться по домашнему адресу даже министру Комитета государственной безопасности. Тот в свою очередь связался с министром внутренних дел Бакатиным. Тогда были подняты в воздух два борта, на которых были переброшены внутренние войска для предотвращения трагических событий в Абхазии».

С тех пор прошло немало времени, но сегодня не ослабевают важность и актуальность результатов законотворческой деятельности депутатов, входивших в подкомиссию по правовому статусу автономных образований, которая за сравнительно небольшой срок смогла стать достаточно влиятельной политической группой в рамках Парламента бывшего СССР. На ответственной стадии ее формирования и в последующие периоды Владиславу Ардзинба и его единомышленникам, представлявшим почти все национально-государственные образования, приходилось работать в постоянном напряжении, умело и мужественно преодолевая препятствия, чинимые теми политическими силами, которым изначально была ненавистна сама идея консолидации малочисленных народов, их борьбы за национальное самоопределение.

Центр и союзные республики пытались увековечить многоступенчатую сталинскую систему национально-государственного устройства страны. Депутатской группе, возглавляемой Владиславом Григорьевичем Ардзинба, удается ценой больших усилий, долгой упорной и кропотливой работы в комиссиях добиться принятия таких законодательных актов и такого правового механизма, который мог значительно расширить объем полномочий бывших автономных республик. И это, без сомнения, стало тем правовым фундаментом, на котором позднее ценой огромных усилий и потерь удалось выстроить абхазскую государственность. Со свойственной ему принципиальностью и последовательностью, умением глубоко аргументировать, обосновывать свои идеи и мысли, Владислав Ардзинба продолжает отстаивать интересы Абхазии и других национально-государственных образований, остававшихся в подчиненном положении.

24 декабря 1990 года после сложных переговоров абхазской и грузинской сторон Верховный Совет республики избирает его своим новым Председателем. Вскоре после этого очень важного назначения, фактически явившегося началом конца грузинского марионеточного режима в Абхазии, отвечая на вопросы итальянских тележурналистов, Владислав Ардзинба вновь однозначно подтвердит свое отношение к проблемам государственно-правовых взаимоотношений Грузии и Абхазии, в достаточно популярной форме раскрывая политический и исторический аспекты проблемы:

«...Во-первых, мы живем не на территории Грузии. Мы живем в Абхазии, на своей исконной земле. История нашей государственности насчитывает 12 веков, с VIII века мы имеем свое государство...

В 1921 году в Абхазии была установлена Советская социалистическая республика, которая не входила ни в Российскую Федерацию, ни в Грузию. Это была самостоятельная, независимая республика.

Затем нас заставили подписать договор с Грузией, это было насильственно, под давлением Сталина, в конце 1921 года. Но то был договор о федеративных отношениях, даже в Конституции Грузии 1927 года говорилось, что Грузия – это государство, которое строится на федеративной основе, то есть по сути это была федерация. Она не была унитарным государством, а в 1931 году все это упразднили, нас полностью включили в состав Грузии. Все республики развивались от низшего уровня к высшему. Те, кто в начале были автономными областями, округами, становились автономными республиками, потом союзными, а мы в обратном направлении – от уровня союзной республики – к низшей ступени».

Обстановка в Абхазии становится еще более непредсказуемой и тревожной. Хаос и безвластие царили на всей территории некогда мощной Советской державы. Это подталкивало народы к избранию новых форм самоопределения. Сформированный в таких непростых условиях, новый Парламент Абхазии, большинство в котором составляли представители блока общественно-политических движений «Союз», 6 января 1992 года вновь избирает своим Председателем Владислава Григорьевича Ардзинба.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Из книги