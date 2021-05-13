СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью школьников в казанской школе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Абхазии выражаю искренние соболезнования Вам, народу братской России в связи с трагедией, произошедшей в Казани, где от рук преступников погибли дети. Эта страшная новость потрясла всех жителей Абхазии. Никто не имеет права посягать на самое святое – на жизни наших детей.

Передаю слова соболезнования родным и близким, потерявшим своих детей. В этот трудный час выражаю Вам поддержку и желаю крепости духа, а пострадавшим скорейшего выздоровления».

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Президент РА Аслан Бжания выразил соболезнования Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с гибелью школьников в Казани.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, выражаю искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами вооруженного нападения в гимназии №175. Решительно осуждаем это варварское преступление.

От имени всего народа Абхазии и от себя лично выражаю слова сочувствия и поддержки близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме соболезнования.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс