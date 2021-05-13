ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

14 мая исполняется 76 лет со дня рождения Первого Президента, основателя современного независимого Абхазского государства Владислава Григорьевича Ардзинба. В Музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялся вечер, посвящённый его памяти.

Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гумба, Спикер Парламента Валерий Кварчия, политические и общественные деятели, ученые, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.

Открывая вечер, председатель ФНЕА Аслан Барциц поблагодарил всех собравшихся и отметил большое значение подобных встреч.

С основным докладом о жизни и деятельности В. Ардзинба выступил доктор филологических наук, член Союза писателей Абхазии, депутат Парламента первого созыва (1991 - 1996 гг.) Владимир Зантария.

«Умом, дипломатией он принес независимость не только нам. Он разбудил самосознание малочисленных народов, которых долгое время душила колониальная система. Доктор юридических наук, профессор Юрий Калмыков писал о Владиславе Ардзинба, что он очень целенаправленный, честный, порядочный, организованный человек. Это настоящий, поистине достойный лидер своего народа. Ни у кого не вызывает сомнения роль, которую Владислав Ардзинба занял в нашей исторической судьбе», – сказал Зантария.

Журналист Виталий Чамагуа, вспоминая Владислава Ардзинба, отметил, что он был большим политиком, яркой личностью, известным ученым. «Помню, в 1994 году мы сидели в редакции газеты «Республика Абхазия» и он сказал, что было бы хорошо, если бы наши воины, получившие ранения, имели машины, и мы должны это сделать. Он видел, как воевали за Родину её отважные сыны. Он очень переживал за каждого из них».

«Народ, у которого нет лидера, ничего не сможет добиться. Ардзинба был стратегом, выдающимся политиком», – отметил Чамагуа.

«Умный человек может и в камень вбить гвоздь. Именно таким и был Владислав Ардзинба. Он был человеком, умеющим выходить из самых сложных ситуаций путём переговоров», – вспоминал о первом президенте ветеран войны Геннадий Цвижба.

Поэт, общественный и политический деятель Геннадий Аламиа отметил, что в книгах Владислава Ардзинба можно найти ответы на многие вопросы.

«Ардзинба везде, где Абхазия», – так мне сказала моя четырёхлетняя внучка, когда мы прогуливались по набережной. Именно так и есть. Владислав будет жить, пока есть Абхазия. Идея свободы и спасения государства были для него смыслом жизни. Если не будет людей, мыслящих, как Владислав, мы не сможем пойти вперёд», – подчеркнул Геннадий Аламиа.

По словам ветерана войны, Героя Абхазии Аполлона Шинкуба, «мы – народ с большой историей, и у Абхазии всегда были достойные сыны».

Во время Отечественной войны народа Абхазии мы с Султаном Сосналиевым и Сергеем Дбар пришли к нему с планом наступления. Владислав Григорьевич минуты две смотрел на карту, потом сказал: «Это не годится, разработаете еще три варианта помимо этого». Султан Сосналиев тогда удивился тому, что Ардзинба, будучи невоенным человеком, увидел все ошибки»

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс