Интервью Президента Республики Абхазия В. Г. АРДЗИНБА «МК»

Абхазская государственность возникла 1200 лет назад, когда образовалось Абхазское царство, объединившее несколько мелких абхазских княжеств, а также распространившее свое влияние практически на всю западную Грузию и соседние черкесские народы.

В 1810 г. Абхазия на правах автономного владетельного княжества добровольно вошла в состав Российской империи.

31 марта 1921 г. была провозглашена независимая ССР Абхазии. Однако в декабре того же года под давлением Сталина Абхазия была вынуждена заключить союзный договор с Грузией. Тем не менее Абхазия оставалась суверенным государством, в частности, Постановлением ВЦИК РСФСР от 31 декабря 1928 г. граница России по р. Псоу определялась как граница с Абхазской ССР. В 1931 г. Абхазия была насильственно преобразована в автономную республику в составе Грузии. Таковы основные вехи истории Абхазии.

Следует отметить, что на протяжении всего советского периода в отношении нашего народа власти Грузии осуществляли неприкрытую колониальную политику, главной целью которой являлась ассимиляция абхазов. В свою очередь, наш народ не прекращал борьбу за восстановление прав Абхазии как союзной республики в составе СССР.

В конце 80-х – начале 90-х годов власти Грузии взяли курс на отделение от СССР. Ими были провозглашены нелегитимными все государственно-правовые акты советского периода, тем самым были разрушены государственно-правовые отношения между Грузией и Абхазской АССР, которые, как я говорил выше, возникли на договорной основе.

9 апреля 1991 г. Грузия приняла Акт о восстановлении своей государственной независимости, которым Грузия провозглашалась правопреемницей Грузинской республики, существовавшей в 1918-1921 гг. С этого момента Грузинская ССР, с которой Абхазия имела государственно-правовые отношения, де-юре прекратила существование, тем самым Грузия вышла из состава СССР. В соответствии с Законом СССР о порядке выхода союзной республики из состава СССР автономным республикам в случае выхода союзной республики из состава СССР предоставлялось право остаться в составе СССР и самостоятельно решать вопрос о своем государственно-правовом статусе. Абхазия воспользовалась этим правом, что было подтверждено на референдуме 17 марта 1991 г., на котором подавляющее большинство населения Абхазии проголосовало за сохранение Союза ССР. После этого я как Председатель Верховного Совета Абхазии участвовал в Новоогоревском процессе по реформированию советской федерации, субъектом которой являлась Абхазия.

Однако СССР был разрушен, и мы были оставлены один на один с Грузией, которая не скрывала своих агрессивных колониальных замыслов в отношении Абхазии. Мы, стремясь избежать войны, предлагали Грузии заключить равноправный союзный договор, но власти Грузии предпочли силовое разрешение проблемы, начав агрессию против Абхазии. 30 сентября 1993 г. наш народ изгнал грузинские войска с территории Абхазии.

В ходе грузино-абхазских переговоров 4 апреля 1994 г. было подписано Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, которое говорило о возможности восстановления государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией на равноправных началах, но Грузия отказалась от такого решения проблемы.

В октябре 1999 г. Парламент Абхазии принял Акт о государственной независимости Абхазии. В настоящее время мы стремимся к признанию международным сообществом нашей независимости и установлению ассоциированных отношений с Россией, т. к. в сохранении общего политического пространства с Россией мы видим гарантию свободного развития нашего народа.

Прогноз – одно из самых ненадежных занятий, тем не менее, я думаю, что Абхазия, доказавшая свою способность строить независимое правовое государство, добьется своей цели. Этому способствует то обстоятельство, что ситуация в Абхазии является серьезным фактором, влияющим на стабильность в нашем регионе.

Если этот вопрос будет решаться правовым способом, то Абхазия получит международное признание. Мы надеемся, что это рано или поздно произойдет.

Мы стремимся все вопросы решать мирными политическими средствами в рамках подписанных сторонами документов. Однако если возникнет угроза нашей Родине, у нас хватит и оружия, и людей, готовых взять его для защиты Отечества.

Номер: 41-42Выпуск: 4045-4046Рубрика: политикаАвтор: Из прессы