ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

«Один проект по строительству отеля в восточной части страны уже почти реализован, и в этом сезоне отель начнет принимать туристов. На абхазский рынок заходят крупнейшие российские туроператоры, многие из них являются партнерами нашего форума и находятся в этом зале. Некоторые крупнейшие туристические компании готовы развивать туристическую инфраструктуру, строить и реконструировать отели, туристические комплексы и рекреации», – отметил министр по туризму РА Т.Хишба.

Поскольку туристическая отрасль является стратегической для Абхазии, «Стратегия развития туризма» предусматривает создание Совета по туризму при Президенте Республики Абхазия.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс