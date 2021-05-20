ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

«Системные недостатки, особенно если они прогрессируют, обязательно приводят к кризису и потере рынка. Курорты Абхазии не должны уступать своим прямым конкурентам в качестве. Современные цифровые технологии позволяют осуществлять постоянный мониторинг качества услуг, особенно услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения», – отметил докладчик.

«И, наконец, наверно, самый важный элемент – кадры, особенно кадры линейного звена. Персонал – сотрудники ресепшена, горничные, работники ресторана. Нередко можно наблюдать картину, когда в хорошем отеле, с качественным ремонтом и хорошей мебелью, с хорошей территорией, позиционирующем себя как пять звезд, сотрудники ресепшена умудряются создать очередь на полчаса только из-за того, что не умеют работать с программой, не проследили за тем, чтобы в принтере был картридж, что отвлекаются на разговоры по телефону и т.д. Первое впечатление от отеля – негативное. А первое впечатление исправить уже нельзя», – сказал он.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс