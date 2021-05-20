ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

В Сухуме прошел первый международный туристический форум «Абхазия – страна души-2021».

В рамках форума состоялось первое пленарное заседание – «Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты». С докладом «Современные тренды в туризме: безопасность и качество» выступил председатель Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

В своём докладе Давыденко отметил, что безопасность и качество – это два вопроса, которые в последнее время по своей актуальности вытесняют другие, тоже проблемные вопросы, такие как цена отдыха, чрезмерная загруженность курортов и др.

Безопасность – это и принимаемые санитарно-эпидемиологические меры, и работа медицинских учреждений, в том числе коммерческих, и работа страхового полиса, и безопасность дорожного движения, в том числе при перемещении туристов на туристических автобусах. Безопасность – это соблюдение прав туриста, в том числе его прав потребителя гостиничных и туристических услуг, это и своевременное и правильное информирование туристов о всех реальных и потенциальных угрозах в месте его пребывания, о новых правилах въезда и выезда, размещения в гостиницах, новых штрафах и запретах, если таковые вводятся.

Он обратил внимание на несколько основных мер, помимо законодательного регулирования ответственности, которые помогут обеспечить безопасность туризма и уменьшить негативные последствия от чрезвычайных ситуаций.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс