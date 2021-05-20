ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

Из выступления проректора Института международного права и экономики им. А. С. Грибоедова Николая Королева на пленарном заседании I Международного туристического форума «Абхазия – страна души-2021»:

«Вопросы подготовки кадров в туристической сфере будут особенно популярны в сезоне 2021 года. Создать за короткий срок быструю туристическую инфраструктуру не удастся. В России эта программа выполнялась в течение 9 лет, и работа в этом направлении не прекратилась, – сказал Королев.

С развитием международной торговли и глобальных связей во всех областях деятельности человека особое значение приобретают вопросы совершенствования управления персоналом.

«Анализ экономических исследований в области туристского бизнеса показал, что, когда речь идет о совершенствовании управления туристской организацией, главные усилия должны быть направлены на персонал. Качество обслуживания в туристской организации зависит от мастерства и профессионализма персонала», – отметил докладчик.

Удовлетворение клиента достигается вежливостью персонала и его компетентностью, считает Королев.

«Человеческий фактор оказывает сильное влияние на качество туристических услуг», – подчеркнул проректор ИМПЭ им. А. С. Грибоедова.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс