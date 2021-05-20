ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

Модератор и основной спикер круглого стола, председатель Комиссии по развитию санаторно-курортного комплекса Общественного совета при Ростуризме, руководитель санатория «Знание» Дмитрий Богданов рассказал о перспективах развития санаторно-курортного направления в туриндустрии. Он отметил, что востребованность санаторно-курортного лечения в последнее время значительно увеличилась. Если в 90-е – начале 2000-х годов ситуация с санаториями в России обстояла не лучшим образом, многие санатории закрывались, перепрофилировались и продавались, то в 2010 - 2011 гг. появились первые признаки того, что ситуация начинает меняться.

«Стали появляться управленцы в гостиничном бизнесе, которые задумались над решением проблемы зимнего сезона. Постепенно становилось очевидным, что, занимаясь развитием санаторно-курортной базы, можно получать в год большую выручка с номера», – сказал Богданов.

«Санаторное направление должно развиваться не в летний сезон. В летнюю жару нужно аккуратно подходить к процедурам. Но лето – это три месяца, а еще девять месяцев года очень благоприятная погода», – сказал Богданов.

По его словам, в Абхазии необходимо вести активную информационную работу, поскольку сегодня в интернете недостаточно информации об уже существующих в республике услугах, а с учетом того, что в России всего 3% населения ездят в санатории, эта работа должна быть многократно усилена, и информация должна быть широко представлена на всевозможных форумах, в том числе и с активным продвижением в социальных сетях.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс