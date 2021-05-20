ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

«Находясь здесь, я сделал вчера и сегодня несколько публикаций на своей странице в Инстаграм, и их посмотрело более 50 тысяч человек. Тема Абхазии очень интересна россиянам. Люди готовы ехать сюда. Особенно если Абхазия не совершит глупость и оставит цены хотя бы немного ниже, чем на раскрученных российских курортах», – сказал Богданов.

«Я убежден, что перспективы в Абхазии отличные. Добиться можно многого за достаточно короткий срок, и что самое главное, так это то, что здесь непаханое поле работы для всех нас», – подчеркнул Богданов.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс