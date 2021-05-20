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ЛЕТО-2021 20.05.2021

ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

«Находясь здесь, я сделал вчера и сегодня несколько публикаций на своей странице в Инстаграм, и их посмотрело более 50 тысяч человек. Тема Абхазии очень интересна россиянам. Люди готовы ехать сюда. Особенно если Абхазия не совершит глупость и оставит цены хотя бы немного ниже, чем на раскрученных российских курортах», – сказал Богданов.

«Я убежден, что перспективы в Абхазии отличные. Добиться можно многого за достаточно короткий срок, и что самое главное, так это то, что здесь непаханое поле работы для всех нас», – подчеркнул Богданов.


Номер:  44-45
Выпуск:  4048-4049
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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