ЛЕТО-2021

ОТДЫХ В АБХАЗИИ, КАК ЗОЛОТЫЕ ДНИ

Наша республика всерьез стала относиться к такому востребованному для наших гостей бренду, как отдых в Абхазии. Отрадно, что на эту отрасль стало обращать внимание государство, а значит, есть возможность занять одно из лидирующих мест в сфере туризма и отдыха.

Первый Международный туристический форум, проходивший в Сухуме, тому подтверждение.

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Первый Международный туристический форум «Абхазия – страна души-2021» завершил свою работу. Организаторы и участники форума подвели итоги и подписали соглашения.

Министр туризма РА Теймураз Хишба отметил: «В рамках форума Абхазию посетило большое количество журналистов и специалистов в сфере туризма, а также большое количество специалистов по страхованию, представителей общественных советов, государственных деятелей. Мы многому у вас научились. Нам не стыдно это признавать. Мы благодарны за неоценимый опыт, который мы получили благодаря общению с вами».

Генеральный директор Издательского дома «Аргументы и Факты» Руслан Новиков сказал, что участники форума успели узнать об Абхазии, и теперь им предстоит все это переосмыслить и сделать из этого какой-нибудь продукт.

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Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс