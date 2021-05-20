Искусство

ТЕАТР ЕЕ ВЫБРАЛ, НЕ ОНА ВЫБИРАЛА ТЕАТР

Интересная беседа с Шаридой Тужба

Может казаться, что театральная жизнь похожа на сказку: сплошные аплодисменты, восторг зрителей, цветы и дифирамбы… Ан нет! За каждым спектаклем стоит огромный труд целой команды творческих людей. Каждый раз зритель, посещая очередной спектакль, видит на сцене магию. Актеры с легкостью переносят нас в любое время и дают пережить нам ощущения как радости, так и боли. Чтобы прикоснуться к этой магии и узнать немного работу Абхазского государственного драматического театра им. Самсона Чанба изнутри, я побеседовала с заместителем генерального директора театра Шаридой Тужба.

– Шарида, как вы связали свою жизнь с театром?

– Театр в моей жизни с детства. Мой дедушка Рушни Джопуа, народный артист Абхазии, поэт и драматург всю жизнь посвятил театру. Его сын, мой дядя Батал Джопуа также работал в театре театральным художником. Так что с самого детства мы ходили на все спектакли. Бывало, что мы могли пересматривать один и тот же спектакль несколько раз. Конкретной цели связать свою жизнь с театром никогда не было. Не было и такой мысли – стать актрисой либо занять руководящую должность. У меня художественное образование. Первые шаги свои в театральную жизнь я начинала в бутафорном цеху. Мы делали декорации для спектаклей. Это интересная работа, но для девушки немного сложная и объемная. В этой профессии я проработала недолго.

– Как получилось, что вы заняли руководящую должность в театре?

– После моего ухода из театра я начала работать в Торгово-промышленной палате Республики Абхазия. Работала там почти два с половиной года. Люди из моего окружения знали про мою любовь к театру. В их числе – основатель Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия. Когда он был Премьер-министром Абхазии, по его инициативе генеральным директором Абхазского драматического театра был назначен Нодар Чанба.

Сам же Геннадий Леонидович предложил мне вернуться в театр. Это все же, наверное, судьба, я не смогла отказаться от такого предложения. И вот я уже несколько лет работаю в театре и понимаю, что обстоятельства могут быть различными. Жизнь может унести из театра в другую область, но мне сложно представить свою жизнь без него. Хотя я знаю, что могу себя реализовать и в другой сфере. Для меня коллектив театра – как большая и дружная семья, за этой фразой много всего и смешного, и грустного, и теплого.

– Как начинается ваш день? Возможно, у вас есть свои ритуалы и традиции?

– Наше утро начинается с кофе, как в коллективе почти каждого сухумчанина. Это как устоявшаяся традиция. У актеров день начинается с набережной: кофе на Брехаловке, подготовка своих монологов. У них интереснейшая жизнь. Актеры репетируют монологи, которые уже знают назубок и играют их на протяжении тридцати лет. Мой кабинет расположен напротив народного артиста Сырбея Сангулия, и я часто слышу, как он репетирует свои монологи спектакля «Махаз». Это говорит об их ответственности и советской закалке.

– Театр сегодня и театр тогда. Что изменилось и какое будущее у нашего тетра?

– Если говорить о вчерашнем театре, то уровень заинтересованности наших граждан заметно изменился. Когда я только начинала свою деятельность, бывало, что на сцене было больше людей, чем в зрительном зале. Для меня это было самое страшное. Когда не было зрителей, я испытывала огромный стресс. Я досматривала спектакль. И за пару минут до включения света, когда актеры шли на поклон, я покидала зрительный зал, так как мне было стыдно смотреть в глаза актерам. Мы преодолели эту проблему, сейчас проблемы со зрителем нет. Например, наш спектакль «Ромео и Джульетта» был представлен в театре уже 17 раз, и каждый раз он был аншлаговым. Я могу с уверенностью сказать, что после войны такого наш театр еще не видел, для нас это маленький успех.

Театр сегодня совершенно другой. Он дышит. У нас много проектов – это «Голос театра» (стихи в записи, которые можно послушать на набережной Сухума), «Радио театра» (подкасты). Это международная площадка, куда мы начали записывать стихи, лекции. У нас есть возможность записывать наших актеров, это уникальные голоса, которые надо записывать и передавать их из поколения в поколение, как национальное достояние.

Мы решили запустить этот проект, он весьма успешен, всем нравится. На этой площадке можно послушать как лекции, так и сказки для детей.

– Как пандемия сказалась на работе театра?

– Как и на всех, пандемия и ее последствия сказались на работе театра отрицательно. С марта прошлого года он полноценно не работает. Самым сложным для актеров стал период карантина. Сцена для актера – это жизнь. Они проживают разные судьбы, вживаются в роли и образы своих героев, они живут театром. Этим они на сто процентов отличаются от работников других сфер. Актёры не мыслят своей жизни без кино или театра, и почти целый год в период затяжной самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса, они были лишены частички своей жизни.

– Что значит работать в театре, какие сложности в процессе работы возникают?

– В театре не все так просто. Театр – огромный организм, сложная структура. В театре работает огромный коллектив, работа и участие каждого сотрудника важны для конечного результата. Когда театр готовится к премьере, все с головой вовлечены в процесс. Нам важно, чтобы мы создали качественный продукт. На нас большая ответственность, мы должны дать актеру то, зачем он сюда пришел. Мы понимаем, что желание зрителей приходить к нам в театр зависит от качества спектаклей. И мы над этим работаем…

***

После общения с Шаридой Тужба у меня сложилось впечатление, что люди, прикоснувшиеся к искусству, другие. Они смотрят на жизнь и окружающий мир через другую призму. За 20 минут нашего общения я обратила внимание на глубокий и содержательный взгляд молодой Шариды – взгляд, присущий исключительно тонким и чувственным натурам, каковой она и является. Такие люди способны воодушевлять и оживлять все вокруг, они умиляются чайным розам, цветущим на сухумских улочках, и жадно вдыхают их аромат, как маленькие дети. Радуются финикам на пальмах и грядущему урожаю мушмулы, пекут воскресные пироги для семьи и пьют утренний кофе не спеша. Они смакуют и любят жизнь. Для них жизнь – это искусство. Это все о Шариде.

Мне было приятно пообщаться с ней как с человеком, который горит своей работой. Это чувствовалось в каждом ее слове, и это видно по проделанной ею работе. Поэтому она находит отклик в сердцах других людей. И в том, что теперь у театра нет проблем со зрителем, во многом и ее заслуга. Говорят же, случайности не случайны, существуют, возможно, высшие силы, которые знают, что для нас лучше. Значит, она нужна была этому театру. Судьба всеми силами плела свои нити, чтобы соединить Шариду с искусством. Театр ее выбрал, не она выбирала театр.

Милана ЖИБА

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА