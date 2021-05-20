ДАТА

Президиум Независимых профсоюзов Республики Абхазия немного с опозданием, но от чистого сердца поздравляет Марухба Игоря Ражденовича с 75-летним юбилеем.

Деятельность Марухба И.Р. многогранна. Он – известный государственный, общественно-политический деятель, один из лидеров национально-освободительной борьбы абхазского народа против грузинского колониализма, первый председатель Народной партии Абхазии. В советскую эпоху работал заведующим отделом жилищно-бытового обслуживания Совпрофа Абхазской АССР. Историк, автор нескольких монографий, посвященных вопросам истории, языка, культуры, фольклора абхазского народа.

Желаем ему крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни, больших творческих успехов.

Президиум ФНП РА

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: обществоАвтор: Президиум ФНП РА