БРИФИНГ «АРУАА»

Свободная трибуна

На площадке АРСМИРА состоялся брифинг представителей общественной организации ветеранов войны «Аруаа». В нем приняли участие председатель Тимур Гулиа и члены высшего совета Фёдор Сакания, Роман Кутарба и Хына Думава.

Открыл брифинг Т.Гулиа:

– Вчера было совершено ещё одно гнусное преступление – был убит племянник Первого Президента Владислава Ардзинба Кямал Ардзинба. Он был названным сыном Владислава Григорьевича. Приносим соболезнования родным и близким погибшего. Наш брифинг посвящён съезду «Аруаа», который состоялся в марте текущего года. В соцсетях нас обвиняют в том, что мы срываем курортный сезон и мешаем людям заработать деньги. Обращаясь к здравомыслящим гражданам, заявляю, что «Аруаа» не нарушает закона, не проводит акций, противоречащих Конституции нашего государства.

Представители «Аруаа» далее заявили, что они против смены власти насильственным путём, и подводить народ к переворотам не нужно. Не надо разделять народ и преследовать политических оппонентов. Это неизбежно приведёт к напряжению в нашем обществе. Абхазское телевидение не отражает всего спектра общественного мнения. Это ведёт к дальнейшему расколу нашего общества, дискредитирует власть, которая шла на выборы с лозунгами открытости и гласности. На телевидении полностью прекращены прямые эфиры передач на острые политические темы. Поэтому представители «Аруаа» вынуждены требовать отставку руководителя АГТРК.

Далее на брифинге было отмечено, что ситуация с пандемией коронавируса выявила слабый уровень организации мероприятий по охране здоровья граждан. Было подчёркнуто, что официальная статистика не соответствует действительности, потому что не учитываются люди, умершие дома и за пределами нашей страны, а их большое количество.

Затронута была и проблема энергетики. Было отмечено, что надо иметь план дальнейших действий, направленных на сохранение энергетического потенциала.

Представители «Аруаа» высказались в адрес Президента, что он обозначил непонятную концепцию внешней политики по отношению к нашему восточному соседу, которая истолкована в Грузии как наша слабость и готовность сдать свою независимость. Организация не приемлет переговоров с Грузией, обозначенных в концепции внешней политики страны, не допустит визита грузинских политиков и врагов в Абхазию.

В завершение Т.Гулиа подчеркнул, что Парламент страны должен принять как таковой закон об импичменте Президента для того, чтобы прервать навсегда череду неконституционной смены власти в Абхазии.

Соб.инф.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.