ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ

На днях состоялась шестая отчетно-выборная конференция Республиканского комитета профсоюза работников культуры и спорта. С отчетным докладом выступил председатель комитета Гурам Азизович Базба. Месяцем ранее в отраслевых городских и районных организациях проводились собрания, на которых обсуждались проблемы, возникшие за отчетный пятилетний период. Были обновлены составы профкомов и избраны делегаты на конференцию профсоюза работников культуры и спорта.

В докладе Гурама Базба прозвучала большая критика к прежней власти и к некоторым депутатам Парламента Республики Абхазия. Отмечалось, что в 2014 году, придя к власти неконституционным путем, устроили переворот и довели противостояние нашего народа до такой степени, что избранный большинством голосов Президент Александр Анкваб, сделавший столько хорошего для своего народа и Абхазии, был вынужден уйти в отставку.

В докладе отмечалось также, что в результате досрочных выборов новая власть довела связь с профсоюзами до нуля. Наши дети лишились оздоровления в Гагрском летнем лагере «Нитика», куда профсоюзы совместно с Фондом социального страхования и охраны труда ежегодно до 400 школьников отправляли на отдых при прежнем руководителе фонда Зауре Малиа. Кроме того, многие граждане Абхазии отдыхали и лечились по путевкам на курортах Северного Кавказа.

Гурам Базба возлагает большую надежду на сотрудничество и поддержку новых властей с профсоюзами. С отчетом контрольно-ревизионной комиссии выступил ее председатель Тамир Наибович Цимцба. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись профсоюзы за этот отчетный период и пандемию, работа АРК профсоюза работников культуры и спорта была оценена удовлетворительно.

С докладом о мандатной комиссии выступил ее председатель Адамыр Станиславович Гунба. Их отчеты были утверждены делегатами конференции.

Все выступавшие отметили положительную роль профсоюзов в нашей жизни, ибо они являются защитниками интересов трудящихся.

Подвел итоги прений Председатель ФНП РА Азарет Алексеевич Айба. После краткой речи о трудностях, с которыми сталкивались профсоюзы Абхазии, он положительно оценил работу, проделанную АРК за отчетный период. Он предложил делегатам конференции кандидатуру Гурама Азизовича Базба оставить на прежней должности на новый 5-летний срок. Предложение было принято единогласно.

Делегаты конференции приняли обращение к делегатам предстоящего VIII съезда ФНП РА поддержать и доверить руководство Федерацией независимых профсоюзов Республики Абхазия на предстоящий пятилетний срок нынешнему руководству – председателю Айба Азарету Алексеевичу и его заместителям Бганба Анатолию и Делба Темуру.

ФНП РА

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: ФНП РА