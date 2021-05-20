КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕ ЗАБЫВАТЬ ХОРОШИЕ ПРИМЕРЫ

Общество всегда ориентируется на самых лучших представителей своего Отечества. Они помогают повседневно, всю жизнь, показывают, какую пользу и благо приносит соблюдение народных традиций, национальных правил, вековых адатов и т.д. Отсюда наши национальная честь, достоинство, правильность в повседневной жизни.

В Абхазии, по большому счету, все наши правила народа ценятся даже выше Конституции, которая была введена с приходом советской власти. Из поколения в поколение наш народ впитывал самое ценное из кодексов народного поведения с малых лет.

Читая о прошлых наших традициях, которые были обязательны для нашего общества, мы воспринимаем их сегодня как легенды, притчи, сказки. На самом деле наше сознание подвержено в настоящее время большому разнообразному информационному потоку – само перестроилось на новое восприятие глобального мира. Отчего скорость жизни растет, и человек хочет узнать и успеть сделать много, быстро, а порой с сиюминутным результатом. При этом традиции, правила народа не забываются, но как-то припорашиваются пылью, так как не используются повседневно, а только по необходимости, при том или ином мероприятии. Это касается не только Абхазии, но и других стран. Особенно тех, которые расположены на оживленных геополитических путях, где, как в миксере, перемешиваются многие культуры.

Нам повезло. Абхазия, располагаясь на карте мира, где всегда велась жестокая борьба за сферы влияния, не растеряла основные народные традиции, которые сохранили наш народ, и заставляли мир говорить, писать о нас как об особых людях, ярко выделяющихся среди других народов.

Сегодня наша задача, несмотря на трудности и помехи, не растерять то, что нам передали наши предки, нашу социально-бытовую историю.

После войны 1992-1993 гг. к нашему соотечественнику, первому министру РА по связи Эдуарду Константиновичу Пилия обратились из России, чтобы он помог отобрать на почтовых марках те лица, которые внесли тот или иной вклад в свою республику. Потом, когда Россия стала интересоваться присланными ранее марками по Абхазии, оказалось, что выпущенные марки стали большим дефицитом. Они разошлись среди коллекционеров, библиотек, архивов разных стран. Каждый хотел иметь такие изданные номиналы с кусочком истории солнечной, неповторимой Абхазии.

Мы с трудом нашли несколько изданий, которые сегодня являются явно особым раритетом.

Предлагаем нашим читателям маленькие страницы нашей богатой истории из серии «Достойные, уважаемые люди» с обыденным когда-то для Абхазии возрастом. «Граждане, сделавшие новую историю Апсны» и, конечно, серия «Абхазский национальный костюм» (художник Батал Джопуа).

Редакция обратилась к тем, кто имеет уникальные материалы (разные), которые могут рассказать о нашей достойной прошлой жизни. Они нужны как ориентиры, чтобы сохранить свою идентичность, этнос в этом стремительном мире, который каждый год меняется и готов раздавить любого, кто забывает свое прошлое.

Редакция особенно благодарит гражданина РА Бориса Кутелия за предоставленный материал (МАРКИ). На данном фото один из образов абхаза (отец Б.Кутелия), который жил и трудился по тем традициям, которые обязывали быть настоящим человеком своей земли Апсны.

Миджгва Радшабович Кутелия (1899-1970) – уроженец села Отап Очамчирского района, потомственный крестьянин. Всю жизнь он провел в физическом труде. Но, как говорится, человек должен делать те дела, которые хотя и требуют тяжелого физического труда, но успокаивают его разум, что приносит пользу обществу.

От себя добавлю: и плодотворного долголетия. Эти марки это подтверждают.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА