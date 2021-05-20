УБИЙСТВО КЕМАЛА АРДЗИНБА

Криминал

18 мая 2021 года, примерно в 17:00 часов, в г. Сухуме во дворе дома №9 по ул. Чачба из огнестрельного оружия неустановленного образца произведено не менее трех выстрелов в Ардзинба Кемала Нодаровича, 6.03.1975 года рождения, который от полученных огнестрельных ранений в 17:40 час. скончался в реанимационном отделении Республиканской больницы РА, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА. Следственно-оперативной группой на месте происшествия производятся неотложные следственные действия.

По данному факту прокуратур города Сухума возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 99, частью 2 статьи 217 УК Республики Абхазия.

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В 17 ч. 40 мин. в дежурную часть МВД поступило сообщение о стрельбе в г. Сухуме. Оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что у дома №6 по ул. Имама Шамиля в результате произведенных выстрелов ранен Ардзинба Кемал Нодариевич, 1975 года рождения, сообщает пресс-служба МВД.

Ардзинба доставили в Республиканскую больницу, однако он скончался от полученных ран.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД РА.

По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбар, личный состав центрального аппарата МВД, УВД по г. Сухуму и районных отделов внутренних дел подняты по команде «тревога», произведено перекрытие выездов из Сухума.

Посты ДПС «Мачара», «Приморский» и «Бамбора» усилены оперативным составом ОВД, объявлен план «перехват». Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс