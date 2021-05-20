В Кабинете Министров РА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с генеральным директором Государственной компании «Апсныргылара» Русланом Тванба.

Тванба отчитался о реализации текущих государственных заказов на строительство и ремонт объектов.

Он выделил наиболее значимые, это – строительство Ткуарчалской ЦРБ и водопровода в городе Сухуме. Р.Тванба отметил, что работы в ткуарчалской больнице завершены, идет подготовка к сдаче объекта. Общая сумма строительства в сметной документации – 257 млн рублей, однако для совершенствования проекта больничного комплекса работы были профинансированы еще на сумму 36 млн рублей. Средства освоены в полном объеме.

Что касается сухумского водопровода, стоимость проекта, планируемого к завершению в 2022 году, – 140 млн рублей. Мероприятие представляет собой проведение напорной трубы от насосной станции в районе Учхоза до резервуара по улице Дагестанской. По словам Тванба, проект позволит обеспечить качественной водой полстолицы с условиями бесперебойной подачи. Новый сетевой водопровод позволит также избежать аварий, исключить потери воды при доставке ресурса. Запуск водопровода планируется осуществить досрочно в середине лета 2021 года.

Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы реализации отдельных поручений по капитальному и фрагментному ремонту зданий учреждений Министерства культуры и здравоохранения.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с генеральным директором ГНУ «Институт сельского хозяйства» АНА Лесиком Айба.

На встрече речь шла о научной деятельности института и предлагаемых учреждением программах развития сельхозотрасли.

Айба рассказал, что научные сотрудники института разрабатывают специфические технологии производства киви, хурмы, фейхоа без химобработки. Заинтересованы также завозом подвоев винограда для дальнейшего размножения. Уже размножены, привиты и сертифицированы 20 тыс. саженцев винограда.

Айба обратил внимание на то, что, по его мнению, развитие растениеводства Абхазии невозможно без полноценного питомника саженцев.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром культуры Гудисой Агрба и его заместителем Динарой Смыр.

В первую очередь обсуждены вопросы технического состояния зданий, помещений и наиболее значимого оборудования учреждений, подведомственных Минкульту.

Гудиса Агрба рассказал, что ведомство поступательно обрабатывает обращения учреждений, в зданиях которых необходимость частичного или капитального ремонта мешает творческим процессам, репетициям, выступлениям и т.д. Он доложил о результатах инспекционных поездок в некоторые из таких объектов, представил заключения строителей.

Согласно результатам встречи, к вопросам реализации ремонтных мероприятий Минкульт будет подходить при поддержке Правительства. А.Анкваб поручил руководству министерства совершить поездки по домам культуры в районах республики, рекомендовал усилить меры управления и взаимодействия с подведомственными и профильными учреждениями.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс